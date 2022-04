„Osm týmů v něm hrálo na dvě porážky,“ objasnil systém soutěže Otakar Kotyza, předseda karvinského klubu. „Po vítězství nad Maďarskem 2:0 děvčata prohrála v dalším kole s Tureckem 0:2 a šla do oprav. V nich porazila tým Polska 2:0 a postoupila do semifinále,“ vrátil se k průběhu turnaje v Alpách.

Kvarteto s Jamborovou, které startovalo jako ČR II, prošlo do finále po vítězství 2:1 s Itálií. V závěrečném zápase turnaje pak porazilo tým ČR I (Frommová, Šafránková, Marcelová) 2:1. „Tímto vítězstvím si děvčata připsala do evropského žebříčku každá sto bodů,“ prozradil Otakar Kotyza.

Co je to snow volejbal? Kolektivní sport s míčem pod otevřeným nebem na sněhu i ledu pro trojici hráčů na kurtu a jedním střídajícím. Hraje se do 15 bodů na dva vítězné sety, každý musí skončit dvoubodovým rozdílem. „Ve snow volejbale je více aspektů kolektivního sportu. Můžete ho hrát se dvěma blokařkami a jedna bude v poli, nebo naopak jedna je u sítě a dvě v poli. Je to fakt zábavné,“ svěřila se Jamborová.

Mladý sport, který se zrodil v roce 2008 právě v horách rakouského Wagrainu, si získává stále větší oblibu. První oficiální turnaj v Česku se konal v roce 2015 ve Svatém Petru, od té doby týmy bojují o tituly na mistrovství republiky, Evropy a světa i o body do žebříčků na evropských a světových turnajích. Dynamicky se rozvíjející snow volejbal usiluje o zařazení na zimní olympijské hry.