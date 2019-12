Půjde nejen o prestiž, ale také o pozice v čele tabulky, kde se pohybuje hned pětice klubů. Karvinští mají šanci dotáhnout se na vedoucí Plzeň, protože mají ještě jeden zápas k dobru.

„Musíme hlavně zvládnout Zubří a v novém roce se uvidí,“ říká trenér karvinských házenkářů Marek Michalisko, který však kvůli disciplinárnímu trestu opět zasedne jen mezi diváky.

Lepší zakončení roku si však fanoušci házené ve městě a okolí snad ani nemohli přát. „Vzájemné bitvy patřívaly mezi to nejlepší, co bylo v extralize k vidění. Teď se Zubří vrátili ze zahraničí zkušení borci a soupeř rázem pomýšlí na medaile. Bude to boj,“ míní Michalisko.

Valaši to dokazují. Po návratu obranáře Říhy a především Řezníčka s Jurkou, který ve svých 32 letech stále figuruje v české reprezentaci, mají skvěle poskládaný a vyvážený tým. „Přesvědčili jsme se o tom sami ve vzájemném utkání v Zubří, kde jsme měli nízké procento úspěšnosti střelby a rozchytali mladého Mizeru v bráně. Ten je mimochodem také v reprezentaci,“ upozornil Michalisko.

Baník tehdy neuhlídal zkušeného rutinéra Šustáčka. Kvalitních hráčů schopných do kombinace a zakončení mají Zubřané aktuálně hned několik, proto bude záležet na tom, jak dobře bude Karviné fungovat defenziva. Ta je vůbec nejlepší v celé soutěži, Karvinští však mají odehrán o jeden zápas méně.

„Posledně na Kopřivnici jsme se takticky připravili skvěle. Věřím, že podobně se připravíme i na Zubří. Rádi bychom mu vrátili porážku ze vzájemného zápasu. Doufáme také v podporu fanoušků, kteří za námi do Kopřivnice vyjeli a hnali nás za dvěma body,“ vyjádřil přesvědčení Michalisko.

Karvinští upozorňují na nezvyklý výhoz utkání. Hraje se v sobotu 21. prosince od 16 hodin. Aby zase někdo nepřišel na utkání v neděli jako posledně proti Jičínu.