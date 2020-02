To přitom okupuje až desátou příčku v tabulce a doposud mělo na kontě jen čtyři výhry. „Bohužel. Čekal jsem, že nás pohár proti Dukle dobře připraví a rozehraje pro extraligu. I poslední příprava s Fivers Vídeň vypadala velmi dobře. A pak předvedeme tohle. Kluky jsem nepoznával. Ještě teď jsem to nepobral,“ hlásil druhý den po zápase trenér Karviné Marek Michalisko.

Baníkovci si jeden vyloženě špatný zápas za sezonu vyberou pokaždé, i v mistrovské sezoně to bylo zrovna v Brně. „Nevím, asi se nám na ně v Králově Poli nedaří, ale soupeře jsme určitě nepodcenili,“ odmítl spekulace o lehkovážném přístupu trenér Baníku.

Domácí kouč Ivo Vávra pravil, že jeho tým celou měsíční přípravu směřoval právě k utkání s Karvinou. „Po absolutním výpadku ve Frýdku-Místku jsme ty body chtěli získat. Proto jsme každé cvičení, které jsme v tréninku dělali, směřovali ke hře s Karvinou. Sám jsem byl překvapený, jak u nás zahrála špatně,“ divil se Vávra.

Karviné citelně scházel lídr Michal Brůna, který laboruje se zdravotními problémy. V Brně to sice zkoušel, ale jen na tři minuty. Nešlo to. „Naše hra je na něm stále ještě dost postavená,“ přiznal Michalisko. Což může být problém. Snad se dá Brůna do Challenge Cupu s Madeirou do pořádku, jinak hrozí ostuda.

„Věřím, že jsme si ten den blbec vybrali tady a podobný výpadek nás už nepostihne, protože v Brně bylo špatně všechno. V obraně jsme vyráběli školácké chyby, v útoku nedávali jasné šance z náskoku ani čtyři sedmičky,“ kroutil hlavou Michalisko.

Baníkovci v zápase představili nového hráče, talentovaného věkem ještě dorostence Jakuba Flajsara z Prostějova, který naposledy hrával v Novém Veselí. „Podepsali jsme ho dlouhodobě, dříme v něm velký talent,“ poznamenal Marek Michalisko.

Špatné je, že společně s kontumací zápasu s Lovosicemi a při výhře Plzně v Novém Veselí začíná Baníku znovu utíkat první místo po dlouhodobé části. Už po prvním únorovém zápase. Byť hráči potvrzují, že play off je jiná soutěž, na vedoucí pozici v tabulce po základní části dost záleží, protože domácí prostředí bývá v rozhodující chvíli stěžejním elementem.

KP Brno – Baník Karviná 26:23 (14:9)

Sled: 3:0, 5:3, 7:4, 9:6, 11:7, 13:8, 16:10, 18:12, 20:15, 22:17, 24:18, 25:21. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmičky: 3/3:7/3. Vyloučení: 7:4. ČK: 27. Hastík (B). Diváci: 512.

Nejvíce branek Brna: Bosák a Petrović po 6, Stein 3, Kučera 3/3.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Solák 8/1, Čosik 3, Chudoba 3, Gromyko 1, Monczka 3/1, Nantl 1, Zbránek 1, Skalický 1, Franc, Noworyta, Flajsar 1/1, Plaček 1, Urbański, Brůna. Trenér: Michalisko.