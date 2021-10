„Už je to jasné, přišel jsem o EURO,“ řekl v pondělí po důkladném vyšetření Martin Galia. „Příští týden v úterý jdu na operaci, vazy v koleni jsou utržené.“

Brankář Górniku Zabrze se zranil ve víkendovém utkání nejvyšší polské soutěže proti Stal Mielec. Lednové EURO 2022 je v tomto případě utopií.

Odchovanec karvinské házené chce ale s týmem být na mistrovství Evropy i tak. I když v jiné roli. „Hrajeme na Slovensku, skoro doma. Budu se snažit dát dokupy natolik, abych klukům pomohl alespoň v realizačním týmu. Chtěl bych být s týmem alespoň na lavičce, jako jeden z asistentů trenéra. To ale ještě musím dořešit v klubu,“ řekl Galia, který chce své zkušenosti předávat spoluhráčům po boku trenéra Rastislava Trtíka.

Třiačtyřicetiletý brankář ví, že případný návrat na palubovky nebude po operačním zákroku jednoduchý. „Kontrakt mám v klubu do konce sezóny a o své další budoucnosti se budu rozhodovat podle toho, jak proběhne operace a rekonvalescence. Zatím to vidím tak, že to teď v sobotu byl poslední zápas mé kariéry. Kdyby mi bylo třicet, tak neváhám. Jednou to ale přijít muselo a najednou se to rozhodlo ráz na ráz. Pořád člověk zvažuje pro a proti, okolí přemlouvá a najednou se vše rozhodlo samo,“ řekl smířlivě Galia, ale tak, jak zapáleného srdcaře znají všichni házenkářští fanoušci, hned odhodlaně dodal: „Ale pořád si nechávám vrátka otevřená. Uvidíme, jak to půjde, třeba se nakonec přece jen ještě vrátím!“