První místo v tabulce je důležité pro nasazení do play off, nikoliv však klíčové. „Ale samozřejmě je výhodné, takže uděláme maximum pro to, abychom na něm setrvali,“ poznamenal trenér Baníku Michal Brůna.

Ten pro utkání s outsiderem nechal odpočívat stěžejní hráče kádru Soláka, Patzela i France, kteří seděli jen na lavičce (pouze Patzel chodil v první půli do útoku, pak už si šel sednout i on), a rozvrstvil herní vytížení na další členy mužstva.

Na pohár zapomněli. Karviná uspěla v Brně

„Zkoušeli jsme si obranu 2-4, která by se nám v play off mohla hodit. Vyzkoušeli jsme si i hru sedmi proti šesti, kterou jsme praktikovali celý druhý poločas. No, střelecky se nám celkem dařilo, s první půlí jsem spokojen, nespokojen jsem s naší obranou ve druhé části, protože jsme inkasovali zbytečně moc gólů,“ shrnul Brůna dojmy ze sobotního mače.

Ten další bude o dost těžší, Karvinou čeká už ve středu od 18 hodin derby s Frýdkem-Místkem, jemuž se v novém kalendářním roce daří více než v tom minulém.

SHC Maloměřice – Baník Karviná 27:38 (9:19)

Sled: 0:3, 2:8, 3:12, 5:14, 7:18, 12:21, 15:28, 20:33. Rozhodčí: Moravec, Tůma. Sedmičky: 2/1:5/5. Vyloučení: 2:4. Diváci: 137.

Nejvíce branek Maloměřic: Hlipala 6, Korger 4/1.

Karviná: Tabara, Mokroš, Marjanović – Růža 5/1, Fulnek 6, Jan Užek 2, Harabiš 8/1, Mlotek 2, Petrović 5/1, Skalický 4/1, Široký 2, Nantl 1, Sobol 3/1, Franc, Solák, Patzel. Trenér: Brůna.