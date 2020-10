Kluby a pořadatelé sportovních akcí si totiž budou moci žádat o dotace v pokračování programu Covid sport. O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila Národní sportovní agentura.

Její předseda Milan Hnilička vysvětluje, že program je nastaven tak, aby byl efektivní pro všechny. „Ekonomicky silné kluby mají potenciál krizi přežít, ale některé malé kluby by zkrachovaly a soutěže by se tak nemohly konat. A nám jde jednoznačně o zachování soutěží,“ objasňuje Hnilička cíl programu.

O dotaci si budou moci zažádat kluby první a druhé fotbalové ligy, extraligy a první ligy ledního hokeje a také účastníci nejvyšší mužské a ženské soutěže v basketbalu, volejbalu a házené (handbalu).

„Kompenzace by klubům pokryla klasické náklady, jako je třeba startovné a pojištění, ale také nájemné hal, cestovné a podobně,“ dodává dále Hnilička.

Maximální výše dotace je určená podle analýzy ekonomické náročnosti sportu. Zatímco nejvyšší fotbalová a hokejová soutěž má vypsán horní limit pro každý klub na 12,5 milionu, druhé ligy v obou sportech si stojí na hranici 2,2 milionu korun. U basketbalu je to 1,3 milionu. Házená a volejbal dostaly „jen“ 750 tisíc.

Zdroj: Ivo Dudek

Nákladovost zahrnuje i dotaci za neprodané vstupenky. „Prodej vstupenek jsme chtěli řešit samostatně, ale legislativa nám to bohužel nedovoluje,“ vykládá Hnilička.

Kluby dostanou peníze předem na základě kvalifikovaného odhadu, jaký ekonomický dopad na ně budou mít vládní omezení od března do konce tohoto roku ve srovnání s poslední řádně odehranou sezonou.

Stolní tenisté v programu chybí

Kluby z Karvinska tuto možnost vítají, byť oficiálně „program“ ještě není spuštěn a patrně se budou měnit i vypsané částky v jednotlivých sportech. Zeptali jsme se jich, co na tuto iniciativu říkají a jak moc by jejich klubu navrhovaná částka pomohla. Vykompenzovala by jejich ušlý zisk od března zcela, částečně, nebo jen minimálně? „O kompenzaci si zažádáme a částka by nám pomohla pouze částečně,“ sdělilo například vedení fotbalového klubu MFK Karviná.

V jiných klubech na Karvinsku byli sdílnější. „O této možnosti jsme uvažovali už dříve. V součinnosti s házenkářským svazem jsme dávali dohromady podklady o možné kompenzaci,“ upozornil Marek Michalisko, manažer házenkářského Baníku Karviná. „Samozřejmě je to skvělá zpráva pro sport. O dotaci jsme si už zažádali,“ informoval.

Sám je zvědav, zdali Baník dosáhne na maximální výši částky. Vzhledem k tomu, že na jaře mimo jiné přišel i o historickou šanci poprat se o semifinále evropského poháru, by to bylo záhodno.

„Uvidíme. V plné výši by nám maximální částka nevykompenzovala všechny ztráty, protože jsme byli omezeni v prodeji permanentek, prodeji klasických vstupenek a hlavně v plnění smluv našich partnerů. Ale nebude to ani v minimální výši. Vidím to tak na poloviční úhradu. Ovšem za předpokladu, že dostaneme těch 750 tisíc, což je právě maximální částka. Může se také stát, že obdržíme jen půl milionu, nebo ještě méně. Rozhodovat o tom budou jiní,“ správně upozornil Michalisko.

Zdroj: Lukáš Kaboň

Jaroslav Mrowiec, prezident hokejového HC AZ Heimstaden Havířov podotýká: „Jakákoliv částka, kterou v této době kluby obdrží, je pozitivní signál směrem ke klubům. O dotaci si zažádáme, musíme si ale sednout a detailně celou analýzu, i s výhledem do konce roku, rozpracovat. Nejhorší možný scénář by byl, kdyby se do konce kalendářního roku už nehrálo. My jsme totiž hodně investovali i do juniorky, která začala extraligu skvěle, je druhá, bereme ji jako naše béčko, kdyby A-tým nemohl hrát. Teď všichni stojíme a ekonomicky i sportovně trpíme.“

Nakolik havířovskému hokeji kompenzace pomohou, to je v tuto chvíli těžké odhadovat. „Ještě to nemáme vypočítané a neznáme přesně ani parametry, podle kterých se to bude určovat. Jestli se bude počítat průměr diváckých návštěv, za jaké období a tak dále. Pro kluby z Chance ligy by se jednalo o maximum 2,2 milionu korun, ale je otázka, zda na tuto výši dosáhneme. Na jaře jsme přišli o play off, nejhorší je ale ta nejistota. Lidé se na zimáky moc nehrnou, mají obavy, permanentky se neprodávají,“ vyjádřil Mrowiec trefně situaci ve většině klubů.

Zdroj: Tadeáš Bednarz

To stolní tenisty docela štve, že v programu nejsou. „Jsme prakticky jediný olympijský sport, který má pravidelnou soutěž družstev, který si na ty peníze z dotace nesáhne. A podobně jako ve volejbale nebo házené máme i u nás v soutěži profihráče. Ne všechny, ale jsou tam,“ upozorňuje Nikolas Endal, manažer SKST Baník Havířov.

Stolní tenisté se ještě přes svaz pokusí s Národní sportovní agenturou domluvit, jejich vyhlídky jsou ale nevalné. „O programu samozřejmě víme a mrzí nás, že v něm jako tradiční sport, společně s tenisem, nejsme. Sice jsem slyšel, že svaz bude agenturu ještě kontaktovat, ale obávám se, že bezvýsledně. Stolní tenis si totiž obvykle nesáhne na peníze ani z jiných dotačních programů. Přitom i nám náklady rostou. Máme v Havířově nově otevřenou krásnou moderní halu, nějaké peníze to stojí. Je to smutné,“ dodal Endal.