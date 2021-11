„Jsem rád, že jsme se zase naladili na vítěznou vlnu. V těch Lovosicích to nebylo dobré a vložený pohárový zápas uprostřed týdne nám dost pomohl na psychiku, byť to pro nás byla víceméně povinnost. Dukla má opravdu velmi mladý a talentovaný tým, proti nám naskočili do hry skoro dorostenci, takže výhru jsme tady prostě museli sebrat,“ zhodnotil postupový mač trenér karvinského Baníku Michal Brůna.

Honem do haly, dokud se ještě smí

Celek Karviné potvrdil, že na tým z hlavního města mu to v posledních letech jde. Moc odpočinku si ale po středečním duelu hráči neužijí. Už v pátek je čeká televizní předehrávka posledního „podzimního“ kola, a sice šlágr a bitva o první místo v tabulce s Plzní. Hraje se v karvinské hale házené od 19.15 hodin.

„Není to úplně ideální, že se hraje už za dva dny, ale Plzeň je na tom podobně. Také měla pohárový zápas venku. No co se dá dělat, doufejme, že se dokážeme adekvátně připravit, a také že si cestu do haly najde co nejvíc fanoušků, než se kvůli covidu zase začne hrát před prázdnými tribunami,“ naťukl Brůna aktuální republikové téma.

Pěkná házená na Dukle

Jeho tým kráčel ve středečním duelu sebevědomě za postupem od prvních minut. O tom, kudy se bude zápas ubírat, rozhodl vlastně už první poločas, po němž bylo o vítězi utkání de facto rozhodnuto.

Slezané měli v celém utkání jedinou hluchou pasáž, a to na startu druhé půle. „To je pravda, tam jsme po sérii chyb a laciných ztrát nechali Duklu několikrát skórovat. Celkově jsem ale s výkonem spokojen, oproti těm Lovosicím jsme podstatně zlepšili produktivitu a taky jsem mohl vzhledem k příznivému průběhu utkání prostřídat všechny hráče. Ušetřené síly se budou hodit,“ pochvaloval si Brůna.

Zahrát si tak opět mohl vyléčený kapitán Užek, jenž v posledních týdnech laboroval s poraněným kotníkem, po nemoci naskočil do hry i jeho kolega na pivotu Noworyta. „S Nicolasem jsem dnes hodně spokojen, zahrál velmi dobře,“ uznal Brůna.

Pochválit mohl i dalšího mladíka Růžu, který na rozehrávce sbírá stále větší porci minut a zkušeností. V závěru zápasu si baníkovci vyzkoušeli i hru proti vytažené obraně 3-3, to se také může hodit.

A kdybychom úplně odhlédli od skóre, tak nestranný divák sledoval opravdu moc hezké utkání. Nutno dodat, že v případě Dukly a Baníku ne poprvé. Český handbal určitě potřebuje více takových v tempu vedených zápasů se zajímavými akcemi a kontraútoky, bez nefér zákroků, s mnoha zakončeními a snahou hrát pořád rychle a dopředu.

„Souhlasím, mám ze zápasu dobrý pocit. I rozhodčí byli výborní, nechali hře spád a plynulost, nevstupovali do toho zbytečným přerušováním. Ne vždy se ale takhle dá hrát, ve finále soutěže by to určitě vypadalo jinak,“ uznal Michal Brůna.

Nezaujatý pozorovatel byl tedy nutně spokojen, teď je jen otázka, kolik extraligových mančaftů dovede podobnou produkci opakovaně realizovat. Čtyři? Pět? Aby se česká házená posunula, potřebovala by tento počet zvednout na dvouciferný ukazatel.

Dukla Praha – Baník Karviná 22:32 (8:16)

Sled: 0:4, 2:7, 5:8, 5:14, 7:15, 9:18, 13:18, 15:22, 18:24, 19:27, 22:29. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmičky: 2/0:6/5. Vyloučení: 2:4. Diváci: 208.

Nejvíce branek Prahy: Krušberský 6, Rumian 4.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Růža 3, Mlotek 1, Nantl 1, Urbański 2, Noworyta 4, Patzel 7/4, Fulnek 3, Užek 4/1, Harabiš 2, Solák 4, Skalický, Široký 1, Franc. Trenér: Brůna.