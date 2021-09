A také ve velmi dobré formě. Z dvanácti přípravných zápasů prohráli jen v polském Plocku, na půdě pravidelného účastníka Ligy mistrů. Co na takhle vydařenou přípravu říká trenér Michal Brůna? Loni to totiž vypadalo dost podobně.

„Pravda. Ale nebudu si na nic stěžovat. Příprava byla vydařená, potřebovali jsme se sehrát a zapracovat do týmu nové tváře, přesto jsme jedenáctkrát vyhráli. Dokázali jsme otáčet i nepříznivé průběhy zápasů, jako třeba ve Vídni, kdy jsme prohrávali 3:9,“ vybavil si poslední duel přípravy v Rakousku trenér Brůna.

Teď si jen přeje, aby to takto pokračovalo i v extraligové soutěži. Hned v prvním kole čeká baníkovce krajské derby na palubovce Kopřivnice. „Doufám, že po vydařené přípravě nezkolabujeme v Kopřivnici jako loni,“ připomněl Brůna nevydařený loňský duel na startu sezony.

„Kopřivnice je teď velká neznámá, mají čtyři nové hráče, tak uvidíme, jak to půjde. Hlavně noví cizinci, střeďák a levák, se mi zdají velmi dobře vyškolení, mohli by to být rozdíloví hráči. Nebude to vůbec jednoduchý zápas na úvod. Musíme udržet koncentraci, ale věřím, že to dokážeme,“ míní Brůna.

Pikantní bude utkání pro Patrika Fulneka, který v létě zamířil do Karviné právě z Kopřivnice. „Musím říct, že jsme o rok zkušenější a doufám, že to na nás bude vidět. Patrik se v přípravě na střední spojce jevil velmi dobře, držím mu palce, aby mu to u nás vycházelo. Kádr sice doznal změn, ale výrazných zásahů do sestavy jsme se vyvarovali, takže sehranost by měla hrát v náš prospěch,“ míní Brůna.

Domácí zápasy v soboty

Jeho celek bude patřit k hlavním favoritům na prvenství, společně s Plzní, která naopak v přípravě vše prohrála. Jenže hrála s prvo a druholigovými týmy z Německa, které oplývají nebývalou kvalitou. „Tak my jsme ty soupeře také neměli slabé, ale jasně, Plzeň bude určitě zase patřit k hlavním adeptům na titul, mají vyvážený kádr, sehraný tým. My ale máme také vysoké ambice. V létě jsme si společně sedli a dali si jednoznačný cíl finále. S tím, že se zabojujeme o titul i my,“ přiznal Michal Brůna.

A když bude karvinským soupeřem opět Plzeň? „Tak budu věřit, že jsme se poučili z chyb, kterých jsme se dopustili letos a budeme zase o rok zkušenější a vyhranější,“ usmál se Brůna.

S novou sezonou se také mění výhozy začátků domácích zápasů. Tradiční čas, tedy neděli dopoledne, nahrazuje sobota večer, konkrétně od 18 hodin. Proč tato změna? „Vyhodnocovali jsme si to a je to hlavně kvůli hráčům, aby měli v týdnu aspoň den volna. Vím, že spousta fanoušků je zvyklá na neděli v 10.30, ale jiným zase vyhovuje spíš podvečerní čas a jak říkám, chtěli jsme hlavně vyhovět hráčům, kteří s nedělním výhozem utkání prakticky neměli žádný oddech, protože ještě v sobotu jsme měli logicky předzápasový trénink a oni tak byli celý týden v zápřahu a nervozitě. Do toho brzký ranní začátek, to také není ideální. Věřím, že si všichni rychle zvykneme na sobotu večer. Ve vyspělé házenkářské Evropě se hraje jen odpoledne nebo večer, chceme jít s dobou,“ vysvětlil tento zásah do tradice Michal Brůna.

PŘÍPRAVA VE VÝSLEDCÍCH

Unia Tarnów – Baník Karviná 27:33 (13:15)

Unia Tarnów – Baník Karviná 27:30 (13:15)

Fivers Vídeň – Baník Karviná 26:30 (12:16)

Fivers Vídeň – Baník Karviná 28:30 (14:15)