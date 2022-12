Štěpánský běh Horní Suchou bavil malé i velké. Vzniká nová tradice? Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Letos si to vyzkoušeli na nečisto, od příštího roku by se ze Štěpánského běhu Horní Suchou, který uspořádal místní sportovní klub s podporou obce, mohla stát nová tradice. Na trať hlavního závodu na 5 kilometrů z fotbalového stadionu v areálu František do centra Horní Suché a zpět vyrazilo 26. prosince ve třech kategoriích celkem 49 mužů a 16 žen.

Vzniká nová tradice, 0. ročník Štěpánského běhu Horní Suchou 26. prosince 2022 bavil malé i velké účastníky. | Foto: SK Horní Suchá