/FOTOGALERIE/ Jak vypotit vánoční cukroví, kapra a bramborový salát? V Horní Suché na to mají skvělý recept. Před rokem si Štěpánský běh vyzkoušeli, letos obec ve spolupráci se sportovním klubem uspořádala jeho 1. ročník.

Na tratě 1. ročníku Štěpánského běhu Horní Suchou 26. prosince 2023 vyrazilo 140 běžců a běžkyň včetně dětí z Česka i z Polska. | Foto: SK Horní Suchá/Ondřej Kruťa

Na startu ve Sportovním areálu František se 26. prosince sešlo 140 běžců a běžkyň včetně dětí z Česka i z Polska, což je o 75 lidí víc než při loňském nultém ročníku. Připraveny pro ně byly dětské běhy na 200 až 800 metrů, pětikilometrová trasa Nordic walking a hlavní závod na 5 km, který byl součástí H10 Běžeckého poháru Karvinského revíru 2024.

„Rekordní účast a skvělá organizace je příslibem pro následující ročníky a i další sportovní akce konané v naší obci, která jednoznačně žije sportem,“ uvedl na facebooku SK Horní Suchá Petr Bebenek, člen výboru klubu.

Pětikilometrovou trať z fotbalového stadionu v areálu František do centra Horní Suché a zpět absolvoval nejrychleji Václav Waloszek, s časem 16:59,99 min. vítěz kategorie mužů do 35 let i celkového pořadí. Nejrychlejší ženou byla Johana Bierská z Petrovic u Karviné, která trať zvládla za 20:35,19 min. Vítězce kategorie do 30 let patří v celkovém pořadí i s muži 10. místo.

Bavili se ale všichni, dospělí i děti. „Úžasná práce, tady je svět ještě v pořádku,“ pochválila organizátory jedna ze závodnic na facebooku SK Horní Suchá. „Nádherné,“ přidal se další ze startujících. „Skvělá akce! Děkujeme a těšíme se za rok,“ plánuje si jedna z účastnic rezervovat v kalendáři 26. prosinec 2024 pro 2. ročník Štěpánského běhu Horní Suchou.

Vítězové Štěpánského běhu 2023 Horní Suchou

Muži – celkově: 1. Václav Waloszek (do 35 let) 16:59,99, 2. Petr Czilling (do 35 let, Havířov) 18:20,12, 3. Filip Szymanik (do 35 let, Chotěbuz) 18:21,53. Kategorie do 35 let: 1. Václav Waloszek 16:59,99 (absolutní vítěz), 35 až 45 let: 1. Stanislav Záleský 18:27,85 (celkově 4.), 46 až 55 let: 1. Tomasz Wóbel (Goleszów) 18:34,14 (celkově 5.), nad 56 let: 1. Kazimír Szymanik (Chotěbuz) 20:19,12 (celkově 9.). Muži Horní Suchá: 1. Ondřej König (do 35 let) 22:45,94 (celkově 31).

Ženy – celkově: 1. Johana Bierská (do 30 let, Petrovice u Karviné) 20:35,19, 2. Magdaléna Drastichová (vítězka kategorie 31 – 40 let, Ostrava) 1:57,43, 3. Belinda Kaiser (vítězka kategorie 41 – 50 let, Český Těšín) 22:09,74. Kategorie - do 30 let: 1. Johana Bierská (Petrovice u Karviné) 20:35,19 (vítězka kategorie žen, 31 až 40 let: 1. Magdaléna Drastichová (Ostrava) 1:57,43, 41 až 50 let: 1. Belinda Kaiser 22:09,74, nad 51 let: 1. Martina Ciencialová (obě Český Těšín) 27:16,98.