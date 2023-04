/FOTOGALERIE/ Příští ročník české extraligy stolních tenistů bude hodně zajímavý. Po Pavlu Širučkovi a Davidu Reitšpiesovi ji v nadcházející sezoně posílí další navrátilec ze zahraničí. Reprezentant Tomáš Polanský, aktuálně 94. hráč světového žebříčku, po sedmi letech v Německu bude v nové sezoně hájit barvy SKST Tesla Batteries Havířov.

Extraligové stolní tenisty Havířova v příští sezoně posílí reprezentant Tomáš Polanský, který se do Česka vrací po sedmiletém angažmá v Německu. | Foto: ČAST/Jaroslav Odstrčilík

„Za touto změnou stojí několik faktorů. Chtěl jsem především trénovat v Havířově, kde jsou naprosto perfektní podmínky. Abych nemusel tolik cestovat, rozhodl jsem se přijmout nabídku vedení havířovského klubu,“ vysvětlil čtyřiadvacetiletý stolní tenista, že o návratu do Česka uvažoval už delší dobu. „Chtěl jsem si odpočinout od Německa a Bundesligy. V posledních měsících jsem se tam necítil moc dobře,“ svěřil se český mistr Evropy do 21 let z roku 2018.

Severní Moravu a Slezsko rodák z Děčina dobře zná. V patnácti letech vybojoval na mistrovství Evropy juniorů v Ostravě tři zlaté medaile v kategorii kadetů a ve stejném městě vystudoval Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových.

„Mým prvním osobním trenérem byl Pepa Braun z Frýdku-Místku. Trávil jsem hodně času s ním a trénoval v Ostravě nebo Havířově, takže tento kraj je zkrátka mým druhým domovem,“ připomenul Tomáš Polanský.

Do Německa odešel v roce 2016, se Saarbrückenem vybojoval titul v Bundeslize, vyhrál Německý pohár a byl druhý v Champions League. „Myslím, že jsem plnil cíl, s nímž jsem tam šel. Chtěl jsem se dál zlepšovat, a to se povedlo. V Bundeslize jsou skvělí hráči, kvalitní zápasy a taky dobré tréninkové podmínky,“ konstatoval.

„Trvalo mi snad jen pár týdnů, než jsem si zvykl na jiný životní styl. Ale znal jsem své spoluhráče, nejprve jsem tři roky hrál druhou Bundesligu a pak také tu první. Budu na tohle angažmá rád vzpomínat,“ dodal český reprezentant.

Velikou zásluhu na jeho hráčském růstu měl čínský trenér Wang Zhi, který se mu věnoval od začátku působení v Saarbrückenu. Ale také spoluhráči z áčka Patrick Franziska nebo Darko Jorgič. „Dali mi hodně nejen po herní stránce, ale také po té lidské. Jsou to skvělí chlapi,“ vylíčil odchovanec stolního tenisu v Děčíně.

„Na novou sezonu se moc těším. Jsem zvědavý, jak v extralize obstojím. Sleduji ji a vím, že konkurence je opravdu vysoká. Zdá se mi, že se soutěž zkvalitňuje každým rokem,“ poznamenal Tomáš Polanský.

„A taky diváků na zápasech stále přibývá, což je skvělé, bez fanoušků se hraje blbě. Doufám, že jich bude chodit hodně a my jim budeme předvádět kvalitní hru,“ vyslovil své přání.

V Havířově se chce díky kvalitnímu tréninku dál zlepšovat. „Mám pořád ty nejvyšší ambice, chci hrát dobře za národní tým, vyhrávat na turnajích světového okruhu a pokusit se dostat na olympiádu,“ přiblížil Tomáš Polanský své ambice.