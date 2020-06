Vrcholy republiky v podobě mládežnických šampionátů přijdou alespoň na podzim. Hráči a hráčky dospělých kategorií se ale mohou připravovat už na novou sezonu.

Včetně například polské reprezentantky a hráčky Hodonína Natálie Partykové či české reprezentantky Karin Adámkové, které v herně stolního tenisu na Šumbarku trénují.

„Ono je hodně znát, že to po dvou měsících všem chybělo. Děckám i nám. Začínáme zvolna, všichni sice něco dělali a někteří dokonce i v domácích podmínkách někde trénovali v garážích na stolech, přesto je potřeba opravdu začít pomalu. Nemáme v plánu přes léto žádnou další přestávku. Individuálně se samozřejmě může stát, že někdo pojede na pár dnů na dovolenou, ale obecně jsme připraveni trénovat nonstop,“ upozorňuje trenér extraligového týmu mužů Kamil Koutný.

Jednička mužského týmu Petr David na tréninku pochopitelně nemohl chybět. Jak ale sám přiznal, raketu neodložil ani v době karantény. „Měl jsem možnost trénovat individuálně v pronajatých prostorách jednoho fitka. Trénink mi tedy nechyběl, ale horší je to se zápasy. Ty jsem žádné nehrál a ještě nějakou dobu hrát nebudu, takže nebude úplně snadné dostat se zpět do zápasové praxe. Jinak jsem se moc těšil na společné tréninky, na kluky, na trenéry. Jsem rád, že jsme zase všichni v jedné hale a makáme společně,“ pochvaluje si.

Ve svém mateřském klubu se do přípravy zapojila také Renáta Štrbíková. Napůl jako hráčka, ale především jako trenérka. „Mám ještě smlouvu s českou reprezentací do 21 let. Takže teď se především cítím jako trenérka. Věnuji se všem holkám, těm mladším, ale trénuji třeba i s Karin Adámkovou. Zahrát si a zatrénovat jako hráčka si přijdu tak dvakrát za týden. Hlavně kvůli kondici,“ vysvětluje s úsměvem.