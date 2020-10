Svěřenci trenéra Kamila Koutného si z úvodních čtyř zápasů připsali na konto jedinou výhru, ale mají za sebou „povinnou“ porážku od Havlíčkova Brodu.

V kádru Slezanů došlo ke změnám, když tým opustili Radim Bako a Martin Koblížek. Prvně jmenovaný odešel studovat (a hrát) do Dánska, druhý posílil KT Praha.

K jedničce Petru Davidovi tak přibyl Jan Valenta a především Ondřej Bajger z Ostravy, který by měl být výraznou posilou. Mladý Valenta obsadí pozici trojky. „V mládežnických kategoriích patřil k nejlepším, ale pak dva roky nehrál. Hraje zase už jen poslední rok, tak věřím, že ho tady oživíme,“ usmívá se trenér Koutný.

Letošní extraliga přinesla na úvod dvě novinky. Do soutěže se vrátil Havlíčkův Brod, který po sérii titulů na čas opustil nejvyšší soutěž a věnoval se jen mládeži. To vše díky místnímu mecenáši Miroslavu Jinkovi, který zde vybudoval špičkový areál pro stolní tenis a tréninkové centrum mládeže za dvacet milionů korun. Teď je klub zase zpátky a opět posbíral to nejlepší, co se za českými stoly pohybuje.

Jako v Davis Cupu

Druhou novinkou je, že zápasy se hrají už jen na tři vítězné sety. A podobně jako v tenisovém Davis Cupu. Nejprve tedy proti sobě hrají jednička s dvojkou, pak dvojka s jedničkou a do třetího zápasu jdou proti sobě místo tenisové čtyřhry obě trojky. Pokud není znám vítěz utkání ani po třech duelech, pokračují proti sobě obě týmové jedničky a nakonec i dvojky. Čtyřhra se úplně vypustila.

„Záleží i na tom, koho do role obsadíme. Se sestavou se dá mírně čachrovat, ale obecně si myslím, že jsme to přivítali, protože takhle byly zápasy zbytečně dlouhé, zpravidla i čtyři hodiny, a většina diváků stejně nevydržela až do konce,“ je Koutný rád za zkrácení zápasového času.

Havířov začal sezonu domácí porážkou 1:3 s TJ Ostrava, kde obě utkání nevyšla Bajgerovi. „Ondra je odchovancem enháčka, hrál sice naposledy za TTC, ale tam vyrostl a asi se chtěl v novém působišti ukázat, navíc proti svým. To mu svazovalo ruce i nohy. Byl nervózní,“ přiznal Koutný.

Valenta měl svůj zápas s Bindačem dobře rozehraný, ale prohrál těsně 2:3, takže domácím nebyla nic platná ani výhra Davida.

Pak si Havířov spravil chuť v Hodoníně, kde zvítězil 3:1. „Tady už se naopak Ondra Bajger chytil a vyhrál oba své zápasy. Cenná je výhra nad Ukrajincem Tymofjejevem. Přidal se i Honza Valenta,“ hlásil spokojený Koutný. Utkání dopadla z havířovského pohledu přesně naopak, než doma s Ostravou. Kdo vyhrál, v Hodoníně prohrál (David) a naopak (Bajger s Valentou).

Domácí zápas s Chebem baníkovcům nevyšel, přestože jej měli slušně rozehraný. David měl proti Štěpánkovi čtrnáct setbolů, ale ani jeden neproměnil a prohrál 0:3 na sety. „Zkresluje to, ty sety končily 13:11 a 17:15. Myslím, že kdyby Péťa získal aspoň jeden set, hned by se psychicky chytil a dopadlo by to naopak, protože normálně je silnějším hráčem,“ litoval Davidovy porážky Koutný.

Situace už se pak moc zachránit nedala, protože proti Bajgerovi stál Gavlas, a to je patrně nejlepší hráč extraligy. Vyhrál tak jen Valenta. David se pak snažil své zaváhání napravit právě proti Gavlasovi, ale padl těsně 2:3, v pátém setu 10:12.

Havířov pak odjel do Havlíčkova Brodu, ale tam neměl šanci. Zahrál si tak i Aleš Rusnák, protože Valenta měl drobné zdravotní problémy. Všechny zápasy skončily výhrou 3:0 favorizovaných domácích borců.

VÝSLEDKY

Baník Havířov – TJ Ostrava 1:3

Body: David – Onderka, Bindač, Martinko

Stavoimpex Hodonín – Baník Havířov 1:3

Body: Tymofjejev – Bajger 2, Valenta

Baník Havířov – SKST Cheb 1:3

Body: Valenta – Gavlas ml., Štěpánek

HB Ostrov – Baník Havířov 3:0

Body: Tregler, Obešlo, Prokopcov