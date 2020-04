Vynucenou pauzu má fotbal, hokej i další sporty. Ping-pongová série TT Star, která se hraje v Praze, ale pokračuje a dokonce se na ní dá i sázet. Zato tuzemská extraliga, ale i další soutěže ve stolním tenise, byly kvůli koronaviru zrušeny. „Vše je utlumeno a čekáme, až skoční nouzový stav,“ uvedla manažerka a trenérka SK Frýdlant nad Ostravicí Marie Hrachová. „Haly jsou zavřené a my nemůžeme trénovat, což je problém zejména u těch malých. U nich je totiž znát, jestli mají natrénováno, nebo ne,“ posteskla si nad současnou situací.

Stolní tenisté však mají několik možností, jak se udržet ve formě. „Někteří trénují ve sklepech nebo garážích, pokud tam mají stoly. Hrají s rodiči, kteří jim také mohou hrát zásobníky. Rovněž mohou cvičit servis,“ říká Hrachová, která v roce 1985 získala stříbrnou medaili na mistrovství světa v Göteborgu. Další možností je, že si hráči zvednou jednu půlku stolu a proti té pak trénují. „U nás jsou i roboti, takže kdo má robota a stůl, tak může trénovat. Ale takových zase tolik není,“ dodala nejúspěšnější česká stolní tenistka posledních let.

Hrachová, stejně jako ostatní trenéři, posílají svým svěřencům plány, které by měli plnit. „My hráčům říkáme, co by měli dělat, ale pak už záleží jen na nich, jak s tím naloží,“ dodala rodačka z Ostravy.