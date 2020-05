„Je dobře, že se začíná. Dle mého se pojedou nejdříve rovinové dostihy pro mladé koně. Věřím, že bychom mohli 25. května běžet první kvalifikaci na Velkou v Pardubicích,“ přeje si zkušený štěpánkovický žokej Marek Stromský, jenž bude s napětím čekat, až se objeví na internetu přihlášky na jednotlivé dostihy.

To, že na tribunách budou chybět diváci, až tolik vnímat nebude. „Něco jiného je Velká pardubická, ale při klasických dostizích v sezoně to tak nevnímáte,“ míní šestačtyřicetiletý žokej. „Nepříjemné to bude ale pro majitele koní. Přece jenom pro ně je samotný dostih vrcholem. Věřím, že i oni ale budou s přibývajícím časem moci na dostihy vyrazit,“ poznamenává Marek Stromský.

Během celé kariéry ho doprovázela na všech podnicích jeho rodina, nyní vhledem k omezením mu jeho nejbližší budou moci fandit jen u televize. „Bude to zvláštní, pro mě velká novinka. Rodina byla pro mě navíc jistotou, že kdyby se mi něco stalo, mám na mysli zranit se, tak zajistí auto. Budu to nyní muset vyřešit jinak,“ přiznává rodák ze Štěpánkovic.

Aktuálně trénuje u Františka Holčáka ve Velkých Karlovicích. „Pravidelně dojíždím. Koně trénovat musíte. Není to jako s autem, že když potřebujete, tak do něj nalijete benzin a vyrážíte,“ říká Marek Stromský. „Nyní, když víme, že sezona začne, přidáme v trénincích na intenzitě,“ dodává.

Ve středu měl ještě vyrazit do tréninkového střediska Stanislava Popelky. „Budu v sezoně pro něj jezdit, tak je třeba, abych si na koně sedl,“ uzavírá Stromský.