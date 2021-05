Na třetí čekal asi pět let. „Už jsem si říkal, že možná až bude StarDance 2043, já budu rozhodčí Mezinárodní bruslařské unie v důchodu, tak mě tam pozvou jako zpestření pořadu,“ smál se.

Dočkal se vloni v září. Kývl až poté, kdy dokázal najít čas mezi zaměstnáním vedoucího sekce krasobruslení ve vysokoškolském centru ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Victoria, prací trenéra ve vlastní akademii a v Českém olympijském výboru.

Situaci řešil i se svými nejbližšími. „Manželka je Američanka a já, přestože pracuji v Česku, mám v USA svého mentora Rafaela Arutjunjana. Když jsme zjistili, že to časově zvládneme, byl doma jasný souhlas,“ řekl otec půlročního syna Tomíka.

Probírali i otázku žárlivosti. „Známe účastníky minulých ročníků a víme, co StarDance se vztahem dvou lidí může udělat. Ale já mám skvělou ženu, která je soběstačná, statečná a krásná,“ nešetřil superlativy na adresu své manželky, bývalé krasobruslařky Tammy Sutanové. „A širší rodina, maminka, taťka a sourozenci, byli nadšení a už šetří kredit na posílání SMS,“ smál se Verner.

VALČÍK NIKDY NETANČIL

Co ví o nové disciplíně, ve které bude na podzim soutěžit? „Základní povědomí o tom, co je tanec, mám. Rytmy bych asi dokázal poznat, i když ne všechny, ale valčík, quick step, sambu, rumbu nebo čaču jsem nikdy netančil. Jedinou věc, kterou mi sport vzal, jsou taneční, a teď mi ji dal zpátky v tisícinásobné míře,“ přiznal účastník tří olympiád.

Spoléhat se bude na taneční partnerku. Její jméno se dozví na začátku června, v srpnu pak začne společný trénink. „Nechám se vést. Doufám, že nevznikne žádná kolize, celý život jsem byl individuální sportovec,“ poznamenal Verner.

Co od StarDance očekává? „Že mě dostane do formy, zhubnu, naučím se něco nového a pomůže mi s denním režimem,“ tvrdil se smíchem. „A zpropaguje krasobruslení, abychom dostali víc dětí na led,“ dodal. Těší se i na moderátora Marka Ebena, u kterého byl kdysi hostem v pořadu Na plovárně. „Úplně mi učaroval. Myslím, že v zábavě je tím čistým jednorožcem, který určuje, jak by na nejvyšší etické úrovni měla vypadat,“ svěřil se Verner.

TĚŠÍ SE NA KAMARÁDKU

V soutěži se sejde se svou dobrou kamarádkou, tenistkou Andreou Sestini Hlaváčkovou. „Oba bojujeme s něčím podobným, což je takový syndrom bývalého sportovce, který je teď rodič, pracuje a chtěl by se dostat do formy, ale není na to tolik prostoru. Mám obrovskou radost, že tam budu mít takového parťáka, určitě se budeme špičkovat o tom, kdo dojde co nejdál. A jak sleduji její sociální sítě, Ája je v plném tréninku,“ konstatoval.

I Verner se s kondicí hodlá poprat. „Pořád se cítím, a občas i vypadám, jako sportovec, ale skutečnost je od toho daleko. Formu zatím nemám žádnou, fitness byla zavřená a já nerad běhám v Praze po betonu,“ vysvětlil, že teď už na tom začne pracovat.

Od bývalých účastníků totiž dobře ví, že StarDance je fyzicky hodně náročná. „Vesměs to bylo na jednu notu: Když si myslíš, že je to dlouhé, tak to bude ještě delší. V půlce už si budeš myslet, že fyzicky i psychicky nemůžeš, ale budeš muset přidat. To mi řekli i sportovci, což mě malinko vyděsilo. Dokonce David Svoboda, olympijský vítěz v pěti disciplínách, přiznal, že mu to dalo zabrat víc, než si myslel. Dřina mi ale nevadí a podle sestavy osobností to bude i obrovská zábava,“ chtěl by si StarDance pořádně užít.