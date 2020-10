Slezané přivítali na svém hřišti nováčka z pražské Hostivaře a věnovali mu bod, aby měl v tabulce aspoň nějaký.

„Je to sice ztráta, ale musím říct, že dlouhá pauza nám uškodila. Snažili jsme se do tréninku dát více hry, ale ostrý zápas to prostě nebyl. To se v průběhu utkání ukázalo jako klíčové. Ta rutina v rukou tam nebyla a dva body nakonec bereme,“ postřehl trenér karvinských hráčů Aleš Flašar.

Jeho tým se ujal v 6. minutě vedení, ale další šance už neproměnil. Velké ani malé. Naopak gólman Heczko chytil Pražanům ultratutovku a také v dalším průběhu utkání se ukázal být mužem na svém místě.

„Na to, kolik mu je (37 let), klobouk dolů. Neskutečně nás podržel, hlavně v klíčových okamžicích zápasu,“ uznal Flašar.

Karvinští měli fůru šancí i ve druhé části, ale hosté se z tlaku vymanili a srovnali na 1:1. Zahozené šance pak mohly domácí mrzet, protože v posledním dějství se dostali hned do čtyř oslabení, které naštěstí pro ně přečkali bez gólové úhony.

Sami pak ale při vlastní přesilovce opět nedokázali skórovat. „Ta pauza na nás byla vidět víc, než by se čekalo. V provedení útočných akcí to bylo poznat,“ litoval Flašar.

V nájezdech se blýskl opět spolehlivý Heczko, gólman kola, který při jednom nájezdu vypíchl míček koncem držadla hole. A jak se proměňují nájezdy, nakonec útočníkům ukázal obránce Pilch, po jehož trefě mohli domácí slavit vítězství. „Zatím jsme bodovali v každém utkání, kéž by nám to vydrželo,“ přál si závěrem Aleš Flašar.

HbK Karviná – HBC Hostivař 2:1 sn (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Diviš (Rosůlek), rozh. náj. Pilch – 26. Vosátka (Hroch, Fic). Rozhodčí: Zbořil, Volkán. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:0. Diváci: 65.

Karviná: Heczko – Pilch, Říman, Vašek, Tóth, Zaremba, Kmenta – J. Rosůlek, Kaluža, Fárský – L. Rosůlek, Pala, Diviš – Řehůřek, Stromko, Skyba – Čapka. Trenér: Flašar.