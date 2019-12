Výsledek byl stejný jako loni. „Je to příjemné zakončení roku tady v Havířově. Teď si dám ale pauzu, protože tělo je unavené. Už jsem to cítil,“ uznal po soutěži Kamil Kučera, jehož výkon 215 kilogramů ve druhém pokusu ze tří se stal vítězným. Na 220 kilo už nezbyly síly.

„Těch soutěží jsem za poslední rok absolvoval opravdu moc. Změnila se pravidla, takže se musíme účastnit i kvalifikací, a já se prakticky od loňského mistrovství světa nezastavil. Vlastně ještě dříve, protože před mistrovstvím proběhla i příprava,“ vybavoval si Kučera, že od léta 2018 se prakticky každý měsíc účastnil nějaké soutěže. A tělo potřebuje také někdy „vypnout“.

„V prosinci si dám oraz a v lednu zase začnu s přípravou. Je před námi dubnové mistrovství Evropy v Rusku a pak samozřejmě olympiáda, která je snem každého sportovce,“ přiznal silák, aktuálně z Havířova. Týmu ostatně pomohl k zisku republikového titulu v družstvech.

„V Havířově jsem našel super lidi, cítím se zde výborně. Budu rád, když spolu něco dokážeme i příští rok a na závěr si zase hezky zavzpíráme na TOP 12,“ plánuje s úsměvem.

Na evropském šampionátu v Rusku se pak pravděpodobně rozhodne o tom, koho v těžké váze vyšle české vzpírání na olympiádu do Tokia. „Budu to buď já, nebo Jirka Orság, který má také výborné výsledky. Ať už to dopadne jakkoliv, důležité je, že tam vůbec někdo od nás pojede,“ uzavřel Kučera, který TOP 12 ovládl už popáté za sebou od roku 2015.

Spokojenost s výsledky i úrovní soutěže vyjádřil i hlavní organizátor havířovského podniku Dalibor Klimša. „V roce 1989 proběhl nultý ročník TOP 12. Letos jsme tedy oslavili třicet let. V rámci jubilea jsme pozvali i ženy, které by už na našem podniku měly startovat pravidelně. Věřím, že lidem se vzpírání líbilo,“ doplnil manažer úspěšného havířovského klubu.

VÝSLEDKY

Muži: 1. Kamil Kučera (Havířov) – 215 kg, 216,3 b., 2. Sebastian Cabala (Slovensko) – 157,5 kg, 204,6 b., 3. Josef Kolář (Holešov) – 177,5 kg, 202,5 b., 4. Jiří Gasior (Bohumín) – 182,5 kg, 200,7 b., 5. Karol Samko (Slovensko) – 175 kg, 200,6 b., 6. Tomáš Wykret (Havířov) – 180 kg, 192,6 b., 7. Michal Mička (Havířov) – 155 kg, 185,9 b., 8. Patrik Krywult (Havířov) – 170 kg, 185,7 b.

Ženy: 1. Michaela Skleničková (Bohemians Praha) – 107,5 kg, 127 b., 2. Eliška Pudivítrová (Bohemians Praha) – 95 kg, 123,3 b., 3. Laura Lozová (Ostrava) – 80 kg, 109,3 b., 4. Nikola Kičmerová (Havířov) – 65 kg, 89,2 b.