Havířov – Florbalisté Torpeda Havířov neprožívají ideální sezonu. Exelsior se totiž pohybuje ve druhé polovině tabulky a navíc přišel i o dva hráče, kteří pykají za disciplinární tresty.

Torpedu se příliš nedaří, schytalo i debakly. | Foto: Michal Polák

Prvním potrestaným hráčem je Jan Žwak, tím druhým Dominik Křístek. „U jednoho to byl faul nefaul, divím se, že to vůbec řešila disciplinárka. Druhý sice fauloval nebezpečně, ale nezaviněně,“ řekl kouč Torpeda Hynek Plášek. „Oba hráči dostali trest na pět měsíců. Proto jsme se odvolali a čekáme, jak to dopadne,“ dodal.