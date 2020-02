„V týdnu nás trénovalo jen dvanáct a to je opravdu málo,“ řekl kouč Hynek Plášek, který zvažoval i svou účast ve hře.

Poslední výsledky jeho celku totiž nejsou úplně ideální. „Ztrácíme. Třeba v Jaroměři to bylo nepříjemné. Věřili si na nás, my jsme se naopak báli o výsledek a nechtěli jsme udělat něco navíc. Jenže z toho pramenily chyby, které domácí potrestali,“ řekl Plášek po porážce 8:9 v prodloužení. „Vzhledem k průběhu zápasu je to ztráta, ale když se podíváme na třetí třetinu, tak je to pro nás bod navíc,“ uznal.

Ani doma s Českými Budějovicemi to Torpedu nevyšlo. „To bylo velké zklamání,“ uvedl Plášek k bitvě o důležité body. Náladu si Havířov spravil v derby na půdě Petrovic, ale to byla víceméně povinnost. A pak porazil i brněnský Sokol.

„Proti Petrovicím a Brnu jsme provedli razantní změny v sestavě a hráli jsme jen na dvě pětky spíše zkušenějších hráčů, abychom si zajistili účast v play off,“ dodal.

Tento úkol havířovští borci splnili a ukázalo se, že ve zkušené sestavě jsou silnější. Není to však cesta, kterou by se chtěli vydat i ve zbytku sezony. „Našim cílem je play off. A v tom chceme dát šanci mladým hráčům, aby nabrali zkušenosti,“ zdůraznil Plášek.

„Je to jiná soutěž, jiné napětí a jiná příprava. Letos chceme, aby co nejvíce hráčů nabralo cenné zkušenosti a abychom na tom do budoucna mohli stavět. Takže ve vyřazovací fázi zase dostane prostor více hráčů,“ dodal.

Torpedo v posledních zápasech táhnou probuzení střelci Matěj Černý a Daniel Tychtl, kterým se nyní hodně daří. I oni mají ještě pár zápasů na to, aby se dostali do první šestky, která si zahraje přímo čtvrtfinále, zatímco celky na sedmém až desátém místě čeká předkolo.

LEDNOVÉ VÝSLEDKY TORPEDA

Jaroměř – Torpedo Havířov 9:8 p, Torpedo Havířov – České Budějovice 8:11, Petrovice – Torpedo Havířov 5:9, Torpedo Havířov – S. Brno 8:4.