Oba soupeři si totiž vyměnili své „názory“ na sebe na sociálních sítích. Nejprve se v neděli dopoledne vyjádřil Silva. „Tenhle vzkaz je pro tebe, Davide Kozmo,“ začal Jihoameričan. „29. máme konečně zápas o titul Oktagonu, tak doufám, že ses dal dohromady, protože nebudeš mít kam utéct, kámo,“ vyjádřil se Silva s narážkou na to, že už jednou byl třaskavý zápas odložen kvůli zranění obhájce pásu Kozmy.

„Dostaneš po hubě, tak buď připraven. Moc dobře připraven, protože já trénuju na 110% a představuju si své vítězství každý den. Ten pás si přivezu domů do Brazílie do American Top Teamu. Pro všechny, kteří jsou v tom se mnou a podporují mě. Jdeme na to lidi a tebe chci, Davide Kozmo. Nemáš kam utéct,“ zopakoval Brazilec.

Netrvalo dlouho a akce se dočkala reakce. „Apollo, ty demente. Nevím, proč pořád opakuješ, že se schovávám, nebo někam utíkám. Nevím, proč bych to dělal. Nemám to zapotřebí, jsem šampion, soupeře si nevybírám a zápas s tebou jsem vzal hned, když ti mne nabídli. Neříkej to, protože je to blbost,“ uvedl Kozma.

Vítězství Apolla na lednovém turnaj Oktagon 21 nad Francouzem Alexem Lohorém.Zdroj: Oktagon MMA

Že je Silva na střetnutí na pět kol připravený na sto procent, současného držitele pásu prý těší, protože porazit ho bez formy by mu takovou radost nedělalo.

„Na to, jak jsi říkal, že jsi vyrůstal v chatrči s mamkou bez jídla, tak ti chybí pokora. Ještě ti chci připomenout, že při zápase o titul není na váze tolerance, takže ti doporučuji si vzít dvě bagáže. Kdybys jednu ztratil, abys se nevymlouval na to, že jsi neudělal váhu,“ podotkl David Kozma, zápasník pražského Primmat Gymu, při narážce na to, že naposledy Apollo před soubojem s Alexem Lohorému nesplnil limit.

Důvodem podle Brazilce bylo, že se mu ztratily na letišti zavazadla. „Měj se hezky, a nezapomeň bagáž,“ zakončil Kozma s úsměvem.