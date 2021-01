Nejlépe bránící tým soutěže a také druhý nejlépe střílející tým extraligy ze dvanácti zápasů prohrál jen dvě, paradoxně obě televizní krajská derby na půdě svých regionálních rivalů. Jinak ale plní svůj záměr - sbírat dobré výsledky a v nejisté sezoně si připsat co nejvíce výher, protože rozhodovat může vše. A to i v případě, kdyby se sezona opět nedohrála.

Jak byl s pasáží po koronapauze spokojen trenér mužstva Michal Brůna? „Spokojený jsem, aby ne, když vedeme. Celou podzimní část hodnotím kladně, samozřejmě až na ty dva zápasy, které jsme nezvládli, ale sám jsem hrál a vím, že se to může stát. Byla to naše smůla, že v těch zápasech postihl menší blackout vždy tři až čtyři naše důležité hráče, ale jak říkám, děje se to. Těší mě, že máme nejlepší obranu, protože ji hodně cvičíme a vycházíme z ní. Trochu jsme ji promíchali a necháváme si vždy více síly do útoku, což nám zatím vychází,“ pochvaloval si Brůna.