Své svěřence totiž v neděli dovedl do čtvrtfinále vyzývacího poháru. A mezi nejlepší osmičkou některého z evropských pohárů byl Baník naposledy v roce 2000.

„Samozřejmě to byly nervy. Zprvu jsme se je snažili přetlačit, nedařilo se to úplně. Pořád to bylo plus dva, plus jeden, nepovedlo se nám je odstrčit na čtyři, pět branek. Až v tu pravou chvíli ke konci utkání,“ oddechl si po nedělní výhře 33:27 nad Madeirou Marek Michalisko.

Dříč Solák

I on ocenil sílu soupeře. O to větší úspěch pak je, že přes Portugalce dokázala Karviná přejít. Madeira ukazovala nesmírnou houževnatost a přesnost svých akcí. Ve druhé půli snad dvacet minut nezkazila útok. A když už jí baníkovci konečně vzali míč, netrefil Dominik Solák přes celé hřiště prázdnou bránu… „Jasně, ale chválím ho, že to v tak vypjatém momentu zkusil. Hráč v sobě musí najít odvahu to zkusit. Ukázal koule,“ pousmál se Michalisko.

Pochválit mohl Soláka za jiné věci. Věřil si ve hře jeden na jednoho, dřel v obraně. Herně neustále vyspívá. „Souhlasím, i když to pro něj bylo v obraně nesmírně vyčerpávající, pořád přispíval k úspěchu týmu i v útoku (Solák dal pět gólů – pozn. aut.). V obraně má snad tisíc úkolů, a plní je výborně. Nezapomínejte, že je to pořád mladý kluk. Takové zápasy jsou pro něj obrovským vkladem do budoucna,“ upozornil trenér.

I vzhledem k jeho obranným povinnostem už nebyl ve druhé půli tolik vytěžovaný v útoku. „Bránit pivoty Madeiry, z nichž jeden má sto a druhý sto dvacet kilo, to je fakt fuška. Oni v útoku často hrají sedm na šest a Solo má za ten útok čtyři pět soubojů v obraně. To se pak logicky projeví a musí si jít na chvíli odpočinout,“ vysvětloval Michalisko, proč Solák ve druhé půli už tolik „neřádil“ v ofenzivě.

Atmosféra všechny strhla

Srbský pivot Madeiry Vražalica už Baníku nedělal takové problémy jako v prvním utkání. „Už jsme ho měli lépe přečteného, ale nejen jeho, hlavně ty dvě pohyblivé spojky (Nogueira a Semedo – pozn. aut.), kteří nám v Portugalsku dělali svou rychlostí a šikovností značné problémy. Dneska jsme to v obraně dobře zavírali, zdvojovali je, opravdu musím kluky pochválit, i když co vyváděli s některými odraženými balony, to bych je někdy snad zabil,“ zasmál se Michalisko.

Kde on sám viděl zásadní rozdíl oproti prvnímu utkání? „Měli jsme větší nasazení, i když ani tam to nebylo špatné. Ale v postupném útoku jsme udělali změny, nehráli jsme tolik hru sedm na šest, snad jen dva útoky. V ofenzivě jsme si je načrtli. I úžasná atmosféra zápasu nás strhla, kluci se vydali,“ děkoval Michalisko fanouškům za podporu.

Pro tým Baníku jsou to neocenitelné zkušenosti. Hráči se přesvědčili, jak náročný je v pohárovém duelu každý útok i každé ubránění soupeřova útoku. „Tady je třeba si vážit každého míče, každý je pro nás důležitý a jeden takový ztracený balon může v závěru rozhodnout. Na psychiku to není jednoduché, ale když to zvládnete, sebevědomí roste,“ míní kouč HCB.

A co si myslí o dnešním losu? Koho by si přál z osudí jako čtvrtfinálového soupeře? „Teď už jsou tam jen Rumuni, Rusáci, to si člověk nevybere. To jsou týmy o level výše, s jinými rozpočty a s hráči s mnoha starty v evropských pohárech. Ale kdo nám věřil, že postoupíme přes Madeiru? A postoupili jsme. Moc si toho ceníme,“ ujistil Marek Michalisko.