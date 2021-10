Nakonec si branku na konto připsal i gólman Mokroš, skórující do prázdné brány Hranic přes celé hřiště v posledních sekundách zápasu. „Ušetřili jsme nějaké síly v náročném programu, který v říjnu máme,“ pochvaloval si Brůna.

Svým hráčům naordinoval zkušební duel, kdy si Patzel zahrál střední spojku, příležitost dostal mladý Matěj Pelák a na pivotu se protočili Noworyta, Franc i nezvykle Nantl. „Každý tam odehrál třetinu zápasu. Pojali jsme to jako tréninkový zápas. Kdy jindy v ostrém extraligovém duelu než teď?“ ptal se řečnicky Brůna.

Vyrovnané skóre prvního poločasu mezi posledním a prvním týmem tabulky bylo způsobeno zkoušením herních variant ze strany karvinského celku. Trenér Brůna se rozhodl dát volno Mlotkovi s Fulnekem, jen ze střídačky sledoval zápas Užek a také brankář Marjanović, neustále hecující své kolegy. „Příště si vezmu sluchátka, aby mi Maňas nevyřval díru do hlavy,“ zasmál se Michal Brůna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.