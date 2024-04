/FOTOGALERIE/ Základní část extraligy stolní tenisté a tenistky Havířova zvládli perfektně, obě družstva skončila shodně třetí. Teď mají před sebou vyřazovací boje, ve kterých mají stejné přání – zakončit sezonu ziskem medaile. První do play-off vstoupí tým havířovských mužů, sérii s Libercem rozehraje 9. dubna doma. Souboj žen s Břeclaví začne 13. dubna.

Klára Hrabicová. | Foto: Jaroslav Odstrčilík

Autor: Jaroslav Odstrčilík

Družstvo mužů před sezonou posílil český reprezentant Tomáš Polanský, který potvrdil, že v domácí extraligové soutěži může patřit k největším hvězdám. Kvůli zdravotním problémům bohužel nastoupil jen v jedenácti z celkového počtu osmnácti utkání. S bilancí sedmnácti vítězných dvouher a jen dvou porážek je ve statistikách druhý za havlíčkobrodským Pavlem Širučkem.

Absence Polanského v důležitých soubojích s nejlepšími týmy je podle slov trenéra Kamila Koutného hlavní příčinou, proč Havířov nezískal ještě víc bodů.

„Tomáš je naší jasnou jedničkou a síla mančaftu s jeho přítomností významně stoupla. Proti El Niňu a Havlíčkově Brodu však buďto nenastoupil vůbec, nebo byl těsně po doléčeném zranění. Netvrdím, že bychom tyhle týmy v plné síle poráželi, ale šance na úspěch by byla rozhodně větší. Každopádně jsem i tak s umístěním po dlouhodobé části velmi spokojen. Byl to náš cíl, který se povedlo splnit,“ říká kouč havířovského družstva mužů.

Za splněným cílem byla kvalitní hra zbytku družstva. Jan Valenta se dostal nad padesát procent úspěšnosti, Adam Štalzer, Šimon Bělík i thajská posila Chee Cheng Long byli těsně pod ní. „Družstvo se často i bez Polanského v sestavě dokázalo porvat o body a myslím, že třetí příčku jsme uhájili po zásluze,“ konstatuje Kamil Koutný.

„V play-off nás na úvod čeká Liberec, což je družstvo, přes které bychom rádi přešli a postoupili do semifinále. Byl by to úspěch, jednak bychom měli jistou medaili a také bychom zůstali ve hře o titul,“ dodává Kamil Koutný.

Také havířovské ženy mají na dosah jednu z medailí. „Musím říct, že skončit třetí po základní části byl náš cíl. Povedlo se ho splnit ze dvou důvodů. V první polovině sezony nám významně pomohla thajská obranářka Alice Li Sian Chang. Byla oporou družstva a její úspěšnost přes třiasedmdesát procent je toho jasným dokladem. I díky ní si začaly ostatní hráčky věřit, takže se nám dařilo i ve zbytku sezony, když už jsme neměli Alici k dispozici,“ hodnotí úvodní část soutěže Lenka Harabaszová, trenérka stolních tenistek Havířova.

Jedničkou v nepřítomnosti asijské posily byla Polka Agata Zakrzewska, jejíž úspěšnost dvouher je nad šedesáti procenty. Ale pozadu nezůstaly ani Gabriela Štěpánová a Klára Hrabicová.

„Holky se vzácně vyrovnaně střídaly. Jednou podržela družstvo ta, jednou zase jiná. Třetí příčka v tabulce je rozhodně dílem celého mančaftu. A pevně věřím, že i v play-off bude týmový duch fungovat. Náš čtvrtfinálový soupeř Břeclav se sice v závěru základní části hodně výkonnostně zvedl, ale rozhodně je k poražení. Vidina medaile je hodně lákavá a určitě se o ni popereme,“ dodává Lenka Harabaszová.