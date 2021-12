Naštěstí měli baníkovci ve svém středu Vojtěcha Patzela, který v soutěži dál vesele sází gól za gólem. V pořadí všech extraligových hráčů je druhý za Mořkovským ze Zubří.

Karvinští odehráli duel s Jičínem v plném nasazení. Minulý týden jim utkání v Brně odložila covidová nákaza v týmu soupeře, o to větší chuť měli pro utkání v Jičíně. „Na intenzitě nám to nic neubralo, vyplnili jsme pauzu tréninkem a neuškodilo nám to. Výhra v Jičíně se vždy počítá. Musím přiznat, že soupeř předvádí lepší hru, než odráží jeho bodový stav. Neměli jsme to snadné, ale dá se říct, že jsme průběh utkání měli pod kontrolou,“ hodnotil vyhraný zápas Brůna.

Velmi dobře zahrála křídla, to znamená Jan Sobol s Ondřejem Skalickým, nejlepší zápas sezony odehrál v obraně Václav Franc. „Obrana nám celkově šlapala, výtečně zachytal Nemo (brankář Marjanović – pozn. aut.), o čemž svědí jen 26 obdržených branek,“ pochvaloval si Brůna.

Závěr zápasu odehráli ve velkém stylu jak Slavomír Mlotek, který si připsal několik skvělých asistencí, tak pivot Jan Užek, který je proměňoval a dělal na brankovišti prostor spoluhráčům. Je vidět, že i když je Solák pro mužstvo nepostradatelnou osobností, má Baník v týmu ještě dost dalších stěžejních hráčů, kteří jej mohou zastoupit.

Karvinští tedy odehráli poslední letošní extraligový duel, ale ne poslední duel kalendářního roku 2021. Ve středu je totiž ještě čeká semifinále Českého poháru v Plzni, přestože druhý semifinálový duel Nové Veselí – Lovosice se hraje až 26. ledna v příštím roce (kdo o tom proboha na svazu rozhoduje?).

„Pojedeme se do Plzně porvat o finále. Před sezonou jsme deklarovali, že domácí pohár stojí v našem žebříčku priorit až na třetím místě, ale když už jsme se dostali do semifinále, tak jej samozřejmě chceme získat. Spíš než o výdrži to bude o taktice,“ míní před zápasem na západě Čech trenér Brůna.

Otazník ale visí nad startem již zmíněného Soláka. „Uvidíme, co řekne doktor a jak se bude sám Solo cítit. Jeho start na evropském šampionátu by to ale ohrozit nemělo,“ vzkázal Brůna fanouškům, kteří očekávají, že se Dominik Solák v lednu představí na mistrovství Evropy v dresu české reprezentace (podobně jako další karvinští a exkarvinští hráči).

Ronal Jičín – Baník Karviná 26:30 (10:15)

Sled: 0:3, 3:4, 5:5, 6:10, 8:12, 9:14, 12:17, 14:19, 17:21, 19:24, 22:25, 24:27. Rozhodčí: Deml, Dvořáček. Sedmičky: 4/2:6/3. Vyloučení: 6:3. Diváci: 467.

Nejvíce branek Jičína: J. Dolejší 5, Kovařík a A. Dolejší po 4.

Karviná: Tabara, Marjanović – Užek 6, Sobol 6/2, Franc, Mlotek 1, Skalický 4, Patzel 9/1, Urbański 1, Nantl 1, Fulnek 2, Harabiš, Široký, Noworyta, Růža, Solák. Trenér: Brůna.