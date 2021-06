Brazilec pak dostal od moderátora celého vážení a promotéra populární organizace Ondřeje Novotného otázku, co říká na to, že ho v reakci na jeho původní video nazval Kozma dementem. „Zítra uvidíme, kdo je dement,“ vzkázal rodákovi z Karviné a obhájci pásu Jihoameričan.

Ten na rozdíl od předchozího souboje s Francouzem Alexem Lohorém, kdy převážil o tři kila, tentokrát neměl na váze problém. „Viděl jsem ho už před tou váhou, přišel mi nějaký malý, tak jsem si říkal, že to asi dal a vzal to zodpovědně,“ komentoval po vážení soupeře David Kozma.

Taktiku prozrazovat z pochopitelných důvodů nechtěl. „Plán máme a jsme připraveni,“ uvedl jen. „Apollo ještě v pětikolovém zápase nebyl, já už čtyřikrát, vím, jak se tam cítím, takže je to jedna z mých výhod. Počítám i s tím, že to může končit na body,“ dodal David Kozma.

Pešta praskl soupeři bublinu do obličeje, Quero nenavážil o pět kil

Titulový zápas Kozmy s Apollem však není jediným zajímavým v sobotním programu Oktagonu 24. S úsměvem od ucha k uchu přišel na váhu Viktor Pešta, který se střetne s Italem Riccardem Nosigliou. Při staredownu rozesmál český zápasník své okolí, když praskl soupeři do obličeji bublinu ze žvýkačky, s níž na váhu přišel.

Vážení bojovníků před sobotním Oktagonem 24 v Brně. Viktor Pešta. Foto: Oktagon MMAZdroj: Oktagon MMA

„Pokaždé vidíme něco nového a nepamatuji, že bych na jakékoli celosvětové váze viděl, že by někdo nafoukl bublinu a praskl ji do obličeje soupeře. Ale proč ne? I když pro Riccarda to nebylo příjemné a jeho pohled nevypovídal o tom, že by ho Viktor pobavil. Ba naopak,“ komentoval to pobaveně Novotný.

Svého budoucího soupeře bude v sobotu sledovat Karlos Vémola. Vzejde z dua Eric Spicely – Marcin Naruszczka. Zatímco Polák do domluvené hmotnosti (88 kg) téměř bez problémů navážil, Spicely převážil o jeden dekagram, což se u catchweight nesmí, a musel doshazovat. Na druhý pokus ale vše vyšlo.

Směrem k titulu se vydá i bantamová váha, kde se v semifinále malé pyramidy střetnou Filip Macek s Lucou Iovinem a původně i Fin Janne Elonen-Kulmala s Arnoldem Querem. Vítěze pak čeká vzájemný boj o pás Oktagonu.

Potíže měl ovšem na váze Francouz Quero, který převážil o téměř pět kilo, duel byl poté zrušen. „To jsme tady ještě neměli. Zdá se, že navážil do jiné váhy,“ přiznal s lehkým úsměvem Ondřej Novotný.

Sledovat se však vyplatí i další duely. Matěj Peňaz se postaví Carlosi Cracovi, Alexander Cverna vyzve v nejtěžším souboji historie organizace (do 125 kg) Slováka Štefana Vojčáka, Miroslav Brož se utká s Christianem Jungwirthem nebo David Hošek se porve s Ukrajincem Olegem Nagornym. Jediným, kdo na vážení nebyl přítomen, byl soupeř Robina Fošuma Abdoul Sow, kterému se nevyhnuly cestovní komplikace.

OKTAGON 24 - oficiální výsledky vážení:

HLAVNÍ KARTA

Welterová váha (77,1 kg) o titul: David Kozma (76,85 kg) – Leandro Silva (76,75 kg)

Polotěžká váha (93 kg): Viktor Pešta (93,3 kg) – Riccardo Nosiglia (93,15 kg)

Domluvená váha (88 kg): Eric Spicely (88,1 kg, nesplnil limit*) – Marcin Naruszczka (87,95 kg)

Bantamová váha (61,2 kg): Filip Macek (61,4 kg) – Luca Iovine (61,25 kg)

Bantamová váha (61,2 kg): Arnold Quero (66 kg, nesplnil limit*) – Janne Elonen-Kulmala (61,65 kg)



PŘEDZÁPASY

Střední váha (83,9): David Hošek (84,35 kg) – Oleg Nagorny (84,3 kg)

Welterová váha (77 kg): Christian Jungwirth (77,25 kg) – Miroslav Brož (77,45 kg)

Polotěžká váha (93 kg): Jozef Jaloviar (93 kg) – Jorick Montagnac (93 kg)

Polotěžká váha (93 kg): Robin Fošum (93,2 kg) – Abdoul Sow (neúčasten vážení)

Domluvená váha (125 kg): Alexander Cverna (122,5 kg) – Štefan Vojčák (120 kg)

Střední váha (83,9 kg): Matěj Peňáz (84,3 kg) – Carlos Craca (83,8 kg)

*Tolerance je půl kila nad požadovanou váhu. Výjimkou jsou jen zápasy o titul, nebo domluvená váha, kde žádný limit není a zápasníci musí splnit předepsanou váhu.