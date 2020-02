Klub, který ještě před pár lety působil v nejvyšší soutěži, postupně „zahučel“ až do druhé ligy a i z ní letos nejspíš spadne. Situace Karvinských není dvě kola před koncem vůbec růžová a jen dvě výhry je mohou zachránit od sestupu do kraje.

ŠK Karviná – Slovan Havířov 3:5

„Nastoupili jsme z osobních a zdravotních důvodů bez prvních dvou šachovnic s dvěma náhradníky, ale ti podali solidní výkon,“ prozradil kapitán Karviné Lubomír Zimniok.

Po rychlých remízách Růžičky s Jaworskim, Káni s Kubeczkou a Szotka s Kaminským, poslal Slovan do vedení Szcepanek, který přechytračil Raszku.

„Bojovali jsme a Jarda Sobek uhrál na první šachovnici remízu s Nedělou, což byl cenný výsledek,“ pravil Zimniok, který jako jediný z domácích hráčů dokázal vyhrát. Porazil totiž Pacla.

Jenže domácí stejně museli dotahovat, jelikož Wiewiora zdolal domácího Olšara. „Na osmé desce musel Mrázek z taktických důvodů hrát na výhru a v remízové koncovce svou partii nakonec prohrál,“ smutnil Zimniok.

„Do Karviné jsme jeli jako favorité, ale dobře jsme věděli, že nás tady nečeká nic lehkého. Domácí bojují o udržení, a na deskách to byl opravdu boj. Nedostali jsme nic zadarmo,“ uznal kapitán havířovských hostů Aleš Kubeczka. „Až do poslední partie nebylo nic jasné, nakonec uspěl Beran a my bereme tři body,“ pochvaloval si Kubeczka, jehož tým má na dosah druhé místo v soutěži. Tak vysoko Slovan ještě nebyl.

Naopak Karviná promarnila další šanci přiblížit se záchraně a bude muset bezpodmínečně vyhrát v Ostravě v dalším kole.

Body: Zimniok 1, Káňa, Szotek, J. Sobek a Růžička po 0,5 – Wiewiora, Szczepanek a Beran po 1, Kaminský, Kubeczka, Jaworski a Neděla po 0,5.

Baník Havířov – BŠŠ Frýdek-Místek C 4:4

Naproti tomu krok k záchraně udělal na svých stolech Baník Havířov, který obral favorizované céčko Frýdku. Bodík se bude do záchranářských prací hodit, bude jej ale potřeba ještě potvrdit.

Body: Dobrovolský, Bulava a Pekárek po 1, Kolář a Ramík po 0,5 – Stalmach, Gnojek a Tauš po 1, Štěpán a Weissmann po 0,5.

Proclient Grygov – Slavia Orlová B 5:3

Béčko Orlové vzdorovalo druhému Grygovu. Do přehlídky remíz se ale vloudily porážky V. Šrámka a Nytry, takže nakonec odjeli z městečka na Hané s prázdnou.

Body: R. Biolek a Fuksík po 1, R. Biolek ml., Obšivač, Viták, Zvolánek, Šobáň a Bareš po 0,5 – Zabystrzan, Kostka, Fialka, Horváth, Novák a Kuboš po 0,5.

Oldřich Horák