Hned pět z devíti nominovaných českých reprezentantů na mistrovství Evropy juniorských vzpěračů, které bude 11. až 20. září hostit finské Rovaniemi, je z Moravskoslezského kraje.

Vendula Šafratová je také v nominace na ME juniorů. | Foto: Pavel Schauer

Nejpočetněji je zastoupen klub Oty Zaremby z Horní Suché, jehož závodníci Vendula Šafratová (do 55 kg), František Polák (do 61 kg) a Martin Štreichl (do 89 kg) budou startovat na šampionátu do 20 let. Toho se zúčastní také Adéla Šnajdrová z SKV Bonatrans Bohumín (do 71 kg) a sokolovský Dominik Oračko (nad 109 kg). Na ME do 23 let byli nominováni Jakub Gorný z TJ TŽ Třinec (do 102 kg), Petr Stránský z Olympu Praha (do 73 kg), Petr Mareček z Boskovic (do 81 kg) a Josef Kolář z Holešova (do 86 kg).