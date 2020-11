V minulých letech byl Atletický oddíl TJ Orlova-Lutyně na výborné úrovni, za což patří velký dík dnes již zesnulému trenérovi Janu Bardasovi. Pod vedením tohoto zkušeného trenéra měla orlovská atletika výborné výsledky a skvělé atlety, za všechny jmenujme Denisu Ščerbovou, později Rosolovou, nyní Helceletovou. Po úmrtí pana Bardase se však orlovská atletika dostala do útlumu, ze kterého se ji snaží probrat lidé pod hlavičkou Městského sportovního klubu Orlová.

„Máme určité představy, jak atletiku ve městě zase nastartovat. Učíme děti různé dovednosti hlavně formou hry. Tento trend trénování se nám osvědčil i v dalších našich sportech, a proto se nám daří i v náborové činnosti,“ upozorňuje Miloš Široký, jenž má v atletickém oddílu na starosti přípravku.

Zdroj: MSK Orlová

„Do našeho kroužku jsem se dostal po oslovení Filipem Matušíkem, bývalým hlavním trenérem klubu, se kterým jsme si sedli ve všech směrech, a mě spolupráce baví a naplňuje. Když jsem byl školákem, tak jsem miloval dlouhé tratě, reprezentoval jsem ZŠ Školní a dařilo se mi vyhrávat v mé kategorii závody,“ vybavoval si Široký, který má i vzpomínku na Jana Bardase.

„Pamatuju si, jak po jednom vyhraném závodě na 1 000 m za mnou přišel a ptal se mě, kolik mi je let, a zda bych se nechtěl věnovat atletice. Už jsem pro ni byl ale starý, protože jsem se pořád věnoval jen fotbalu,“ usmíval se Široký.

V MSK mají podmínky pro tréninky dětí velmi dobré. „K dispozici máme veškeré pomůcky, které k tréninku potřebujeme, jelikož díky městu a MSK si vše průběžně nakupujeme. Děti táhnou nejvíce kolektivní sporty, protože atletika je specifická a individuální, ale je to královna sportu a dětí na ni slyší. S trenérem Matušíkem jsme udělali takovou videoupoutávku, ve které jsme veřejnost, rodiče i školáky seznámili s tím, kde a jak pracujeme s dětmi. Věříme, že si ji děti budou chtít vyzkoušet a budou se do atletiky hlásit,“ je Široký optimista.

Momentálně je v MSK kroužek atletiky pro věkovou kategorii 6 až 15 let. „Začali jsme na podzim 2018 se sedmi dětmi, loni už jich bylo dvacet a v současné době jich máme třicet. S trenérem to máme rozdělené na mladší a starší kategorii, já pracuju s tou mladší právě formou her a učím děti všestrannosti. Hlavním cílem je děti motivovat na další trénink. Trenér Filip vede starší kategorii, kde se už začíná specializovat na jednotlivé disciplíny,“ přiblížil fungování klubu Široký.