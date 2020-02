Organizátoři Gracie, která se jede územím Moravskoslezského a z malé části i Zlínského kraje, a v minulosti vedla i do Polska, nemusí pro letošní ročník sehnat dostatek peněz na to, aby pokryli celkový rozpočet. Může jim z něj totiž vypadnout důležitá položka, a tou je dotace od Moravskoslezského kraje.

Osud Gracie nyní drží ve svých rukou Rada kraje, která bude v pondělí o schválení či neschválení dotace jednat na svém pravidelném zasedání.

Opakuje se tak situace z roku 2017, kdy měli pořadatelé podobné problémy. Také se čekalo na to, až krajští zastupitelé odsouhlasí podporu tohoto významného podniku.

„Kraj nám každoročně přispíval částkou 400 tisíc, v posledních letech to bylo něco málo přes tři sta tisíc, ale pořád je to pro nás důležitá složka rozpočtu. Ten se pohybuje na úrovni 1,6 milionu korun. V našem kraji je bohužel nesmírně obtížné sehnat takové prostředky. Přesto se nám vždy dařilo obstarat milion, milion dvě stě tisíc, ale na zbytku z kraje jsme prostě závislí. Když vám vypadne sto či dvě stě tisíc, jste ještě schopni je horko těžko nahradit, ale chybějící částka 300 či 400 tisíc je pro nás už neřešitelná,“ upozorňuje ředitel závodu Petr Koláček.

Brali si půjčky

Vzpomíná i na doby, kdy si organizátoři brali soukromé půjčky, aby zacelili díry v rozpočtu. „Tohle bych nepřál nikomu. Jsou to nervy, nemůžete spát. Manželka se mnou nemluvila,“ usmívá se Koláček, jehož otec Miroslav, někdejší ředitel závodu, je znovu ochoten vzít si půjčku. „Vymlouvám mu to, ale pro nás je to srdeční záležitost,“ vysvětluje Koláček junior.

Města a obce, kudy Gracia vede, také nejsou schopna či ochotna přispět větší částkou do společného rozpočtu. „Tři sta tisíc je velký obnos, to by města neutáhla,“ uvědomuje si Koláček.

Mimochodem do loňského ročníku přispěl třeba Lichnov, což je malinká obec na Novojičínsku s 1 600 obyvateli, částkou deset tisíc, zatímco sedmdesátitisícový Havířov přispěl stejnou sumou. I takový bývá na Gracii nepoměr.

Na dotaz, zda by nepomohl třeba Český cyklistický svaz, Koláček odpověděl: „Jednáme s ním intenzivně, ale finančně také není schopen pomoci. Jen materiálově, dodal by dresy, poháry, půjčil servisní auta. My ale potřebujeme peníze na ubytování a stravu cyklistek. A poháry nebo dresy je nezaplatíme.“

Podle informací z organizačního štábu Gracie se situace kolem letošního ročníku zamotala poté, co Výbor pro tělovýchovu a sport v čele s havířovským primátorem Josefem Bělicou, který je předsedou tohoto výboru, nedoporučil poskytnout Gracii dotaci.

Pro Radu kraje mívá stanovisko výboru důležitý význam, nemusí se jím však řídit. „V naší republice se jedou jen dva závody ženské silniční cyklistiky podobného významu. A ten druhý - Tour de Feminin - má také velké problémy s uspořádáním a s největší pravděpodobností se nepojede. Tím pádem by Gracia zůstala jediným závodem tohoto charakteru v naší republice. Věříme tomu, že Rada kraje ji nenechá padnout a všichni ji společně udržíme na té nejvyšší kvalitativní úrovni,“ přeje si Petr Koláček.