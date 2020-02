„Jsem hlavně rád, že po zranění kolena zase dostávám šanci na palubovce,“ uznal po zápase. Teď už se stejně jako jeho spoluhráči těší na pohárové utkání v Challenge Cupu s portugalskou Madeirou. Baník hraje první zápas v neděli ve Funchalu, odveta je na programu za týden rovněž v neděli v Karviné.

Po třech měsících se pomalu vracíte do extraligového kolotoče. Jak se cítíte?

Už naplno trénuji s týmem a každým dalším tréninkem je to lepší a lepší. I když na svém topu ještě nejsem. To je ale obvyklé, po takovém zranění to chvíli trvá.

Vzhledem k rekonvalescenci dalšího pivota Jana Užka budete vytěžován i v útoku, je to tak?

Určitě dostanu prostor i v útoku, když teď chybí Ujin. Budu se snažit, abych klukům co nejvíce pomohl, i když má role je především v obraně.

Čekal jste proti Maloměřicím podobný průběh?

My jsme do toho hlavně chtěli vstoupit na sto dvacet procent a ukázat soupeři, že si jdeme pro dva body. Že i když o víkendu poprvé vyhrál, tak u nás nebude mít nárok. Ukázali jsme jim, že tudy cesta nepovede.

Dokonce jste dal dva góly…

První v karvinském dresu (úsměv). Jak říkám, doposud jsem chodil spíš do obrany.

V pátek odlétáte na Madeiru. Těšíte se?

Moc, evropský pohár jsem v kariéře zažil až v Karviné, a na tohle dvojutkání se těším speciálně. Všichni načerpáme plno zkušeností a zážitků, vždyť Madeira je loňský finalista soutěže, kvalita je na její straně. Ale bereme to jako odměnu za vydařený podzim, chceme si to užít a když tam uhrajeme přijatelný výsledek, mohla by být odveta u nás ještě zajímavá.

I to bylo před sezonou lákadlo, že jste se rozhodl přestoupit do Karviné?

Ano, je něco jiného, když hrajete jen českou ligu, nebo maximálně Český pohár, a když hrajete pohár evropský. Takový zápas je bonus, tahák.