„Možná by to mohl zorganizovat někdo jiný, o tom ale pochybuji. My jako PROSPORT-CZ určitě letos dělat Kahanec nebudeme a pokud se nezmění politická vůle na havířovském magistrátu, tak to vidím černě i pro další roky,“ začal zcela upřímně hlavní organizátor akce Petr Hrabčák, zosobnění populárního závodu v Těrlicku.