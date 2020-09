Sen zakladatele ženského a dívčího handbalu ve městě Jaroslava Kalouse tak došel naplnění. Navíc s bonusem, že děvčata, se kterými před lety začínal v žákovské kategorii, jsou dnes členkami dospělého týmu.

Bohumín čekal po nedohrané koronavirové sezoně na verdikt Českého svazu házené, zdali mu vůbec bude umožněno v takové soutěži startovat, a souhlasné stanovisko o prázdninách opravdu dostal.

„Rázem jsme se stali sportovním klubem s nejvyšší soutěží ve městě. Druhou ligu tady nehraje nikdo (vyjma vzpěračů a kulečníku, což ale nejsou ryze kolektivní sporty – pozn. aut.). Věříme, že nebudeme Bohumínu dělat ostudu, ale naopak jej budeme dobře reprezentovat,“ usmívá se Kalous.

Házenkářky svým účinkováním v lize oživí vzpomínky opravdových pamětníků, neboť na území města se házená na vyšší úrovni hrála naposledy snad po druhé světové válce. Teď budou házenkářky hotovými průkopnicemi nejen z pohledu míčových sportů ve městě, ale i z čistě regionálního pohledu, neboť jejich nejbližším sousedem na prvoligové mapě je Olomouc.

Zdroj: Pavel Sonnek

„Z verdiktu svazových funkcionářů jsme měli obrovskou radost, neboť dostat se do ligy byl náš dlouhodobý cíl a po minulé sezoně, kdy jsme měli v soutěži konkurenci jen ve Velké Bystřici a vedli tabulku, jsme si na postup činili tak trochu nárok. Byl opodstatněn i výsledky v Českém poháru, v němž jsme dokázali porážet prvoligová družstva,“ připomněl Kalous loňskou bohumínskou jízdu domácí pohárovou soutěží.

Zásluhu na herním vzestupu družstva má trenér Pavel Rekšák se svým kolegou Petrem Janošem, kteří dokázali stmelit tým a vhodně jej doplnit o mladé naděje. „Jsme u týmu druhým rokem, neboť jsme s hráčkami přešli pod křídla Bohumína s béčkem Poruby, která svou rezervu zrušila. Našli jsme zde skvělé podmínky a výbornou partu. Je fajn vidět, jak starší holky pomáhají mladším, některé se zapojují i do tréninku mládeže,“ pochvaluje si trenér Rekšák velkou sounáležitost, kterou u děvčat vidí.

Soustředění ve Smilovicích

„Přípravu jsme pojali svědomitě, začali jsme s ní daleko dřív, než bývalo zvykem. Celý klub pak vyjel i na každoroční soustředění do Smilovic, ženy se pak zúčastnily i turnajů na Slovensku a v Otrokovicích,“ vypočítával Kalous.

Právě na Zlínsku obsadily hráčky hezké třetí místo, když dokázaly poločas držet krok i s interligovou Plzní. „Možná bychom ten krok drželi i celý zápas, na holky však dolehla tíha okamžiku, že by mohly uhrát výsledek s tak silným soupeřem. Ale i třetí místo z mezinárodního turnaje hodnotíme velmi pozitivně,“ uznal trenér Rekšák.

Ostatně – svůj tým na vstup o kategorii výše připravuje výhledově. „Už dříve jsme se snažili jezdit na turnaje s účastí prvoligových celků, abychom se kvalitativně posouvali a holky měly možnost si osahat vyšší úroveň. Tím, že budou častěji čelit silnějším soupeřům, si samy ověří, že se s nimi nakonec dá hrát. Třeba loni na turnaji v Jindřichově Hradci skončily na výborném druhém místě,“ oceňuje Rekšák výkonnostní posun svých svěřenkyň.

Ty tak do soutěže nepůjdou z čisté vody, ale s už jistou herní praxí vůči vyspělejším týmům. „Pro klub bude účast v první lize velkou událostí. Posune to kupředu nejen holky v A-týmu, ale bude inspirací i pro naše mládežnická družstva. Těší nás, že se nám dětmi naplňují všechny kategorie mládeže. To je pro klub nesmírně důležité, stejně jako to, že bohumínský fanoušek si k nám pomalu za ta léta nachází cestu do haly,“ pochvaluje si předseda Kalous.

Domácí svátek

Bohumínští jsou zvědavi hlavně na to, jak se hráčky srovnají nejen s vyšší sportovní úrovní soutěže, ale i na to, jak budou zvládat náročnější cestování do Čech. „Holky nám normálně pracují a přijet třeba z podvečerního zápasu v Praze domů ve tři ráno a pak jít na ranní, to nebude žádná slast,“ upozorňuje Kalous.

Měl by to ale přebít nováčkovský elán bohumínských házenkářek. „Náš cíl je jednoduchý – potřebujeme v lize otrkat mladší děvčata, aby časem převzala roli svých zkušenějších kamarádek, protože v budoucnu to bude stát na nich. Chceme tedy nabrat potřebné zkušenosti a zachránit se. Věřím holkám, že to zvládneme,“ je Rekšák optimista.

Jisté je každopádně jedno: první domácí utkání v soutěži, čili velká premiéra Bohumína v tak vysoké soutěži, to bude pro klub i město neskutečný svátek. „Chystáme to pojmout ve velkém stylu, tedy s hudbou, vystoupením mažoretek a doprovodným programem. Už se těšíme,“ dívá se Kalous do kalendáře na datum sobota 12. září, kdy Bohumín hostí od 13.30 hodin Ivančice.

Sestava družstva

Brankářky: Simone Fasorová, Radka Zemanová, Lenka Kočišková

Pivotky: Nikola Varmužová, Natálie Klimková, Tereza Beličinová

Spojky: Alena Lešková, Anna Pudichová, Marie Janošová, Eva Gižová, Eva Zalesná, Adéla Červenková, Kristýna Barčáková, Nela Szafarczyková

Křídla: Adéla Kiršnerová, Klára Svobodová, Kateřina Kusynová, Karolína Vachtarčíková, Adéla Stonawská