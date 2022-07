O jeho návratu do mateřského klubu se hovořilo už delší dobu, nyní je to definitivní. Galia, který s Baníkem dobyl tři mistrovské tituly na přelomu tisíciletí, a za který hrál až do roku 2003, se vrací.

„O tom, že se jednou vrátím do Karviné, jsem věděl už od prvního dne, kdy jsem ji opustil. Nynější přestup se rodil velmi lehce. Bavili jsme se o tom poslední tři sezóny a teď nastal ten pravý čas, abych klubu vrátil všechno, co mi kdysi dal,“ okomentoval svůj přestup Martin Galia. Hovořil tedy v podobném duchu jako loni Jan Sobol, který Karviné splatil to, co mu dala a letos se loučil mistrovským titulem.

Galia vytvoří s Petrem Mokrošem kvalitní brankářskou dvojici, neboť dlouholetá opora Nemanja Marjanović již v Baníku skončil. „V klubu budu mít tři role. První je ta, že se budu věnovat brankářům všech věkových kategorií jako specialista – trenér brankářů. Druhá moje role bude ta, že budu působit jako asistent trenéra Michala Brůny. A třetí role, na kterou se velmi těším, je ta, že se vrátím na palubovku v prvním týmu. Chtěl bych v Karviné ukončit svou dlouhou kariéru,“ nechal se slyšet Martin Galia.

Třetím gólmanem do party za Jiřího Tabaru, který v kádru rovněž skončil, bude mladý Matěj Brychlec. Kromě něj přešli z kategorie dorostu mezi muže také Michal Folwarczný a trvale i Matěj Pelák, který už v kádru Baníku figuroval.

Martina Galia se z Karviné vyšvihl nejen do národního týmu, jemuž byl dlouhá léta oporou, ale také k zahraničnímu angažmá. Nejprve to byl švédský Redbergslids Göteborg, pak už německá bundesliga, kde hájil barvy Göppingenu a Lemga. S prvním týmem získal v sezóně 2005/2006 ocenění nejlepšího brankáře soutěže, s Lemgem zase vyhrál v sezóně 2009/2010 Pohár EHF.

V letech 2013 až 2016 hrál za švýcarský St. Gallen, poté působil v polském Górniku Zabrze.

S reprezentací se pak zúčastnil čtyř mistrovství světa a sedmi mistrovství Evropy. Na kontě má v národním celku 212 zápasů.