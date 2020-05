Házenkářský klub Baník Karviná mění svého čelního představitele. Po čtyřech letech končí ve funkci prezidenta klubu Roman Mucha. Nahradí jej nedávno jmenovaný trenér A-týmu a bývalý reprezentant Michal Brůna.

Roman Mucha končí jako předseda karvinského házenkářského klubu. | Foto: Ivo Dudek

Mucha vstoupil do karvinské házené v roce 2016, se svými kolegy vytáhl Karvinou z tabulkového průměru opět na medailové pozice, v roce 2018 slavil s klubem titul. Po osmi letech. „Loni nám obhajoba titulu proklouzla mezi prsty, to bylo velké zklamání. Letos rozhodla příroda a Covid-19. Škoda, chtěl jsem se loučit medailí, popřípadě nějakým výraznějším úspěchem v Challenge Cupu. Odcházím tak trochu nenaplněný, ale byly to roky plodné práce s výborným kolektivem,“ rozloučil se Mucha a poděkoval za velkou přízeň karvinským fanouškům. „Bez nich by to nebylo ono,“ dodal.