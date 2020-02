V Třinci zvítězila děvčata z Ostravy výsledkem 539 bodů před Horní Suchou (493 bodů) a domácím Třincem (450) bodů. V letošní lize juniorek startuje rekordních devět družstev.

Juniorky z Horní Suché pod vedením trenérů Pavla Kheka a Emila Brzosky nastoupily ve složení Vendula Šafratová, Natálie Vybíralová a Valerie Szebestová.

Nejlepší výkon celé soutěže předvedla právě Vendula Šafratová, která se jako jediná dostala nad hranici 200 Sinclairových bodů. Teprve šestnáctiletá juniorka měla všech šest svých pokusů platných a překonala rovnou šest českých rekordů juniorek a žen ve váze do 55 kg. V trhu zvládla 68 a 70 kilo, v nadhozu 81 a 84 kilo, a tím pádem ve dvojboji 151 a 154 kilo. Suma sumárum – 223 bodů a prvenství ve své váze.

„Vendula potvrdila pozici nejlepší juniorky v republice, její hlavní vrcholy by ale měly přijít na srpnovém mistrovství Evropy juniorek do 17 let v Lotyšsku, a pak, doufejme, i v listopadu na mistrovství světa juniorek do 17 let v Peru,“ přiblížil její osobní kouč Pavel Khek.

Junioři chtějí pátý titul v řadě

Kromě juniorek má klub z Horní Suché samozřejmě i juniory, a ti jsou mimořádně úspěšní, což potvrdili i v Havířově, kde proběhlo 1. kolo ligy juniorských družstev. Svěřenci Emila Brzosky a Pavla Kheka úvodní kolo jasně ovládli (1505 bodů) a zvítězili s velkým náskokem na druhý Sokolov (1333) a třetí Holešov (1288).

Družstvo z Horní Suché nastoupilo ve složení Martin Štreichl, Patrik Buchta, Alexander Džobák, Ludvík Matík, František Polák a David Matík.

Nejlepší výkon podal Martin Štreichl (333 Sinclairových bodů), jenž překonal tři české juniorské rekordy do 20 let ve váze do 96 kg. V nadhozu dostal nad hlavu 161 a 167 kilo, ve dvojboji pak 287 kilo.

Také jeho oddílový kolega Alexandr Džobák překonal dva české rekordy, a to v kategorii juniorů do 17 let ve váze do 49 kg. V nadhozu dal 101 a ve dvojboji 175 kilogramů.

„Kluci na sobě nepřestávají makat, takže máme v této věkové kategorii zase nejvyšší ambice. Chtěli bychom pátý titul za sebou,“ přiblížil cíle družstva trenér Emil Brzoska.