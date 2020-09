Diváci byli po dlouhé době zaviněné pandemií koronaviru zvědavi na mistrovský zápas. Aby jim dal vědět, že je součástí nového týmu, dal symbolicky první gól celého utkání Vojtěch Patzel, velká letní posila Karviné, jehož fanoušci několikrát odměnili potleskem za jeho akci. Bylo za co. Patzel dal nakonec osm branek, nejvíce ze všech.

Spolupráci se svým parťákem Dominikem Solákem si však „užíval“ jen 24 minut. Pak byl Solák potřetí vyloučen a viděl červenou kartu. „Ukázalo se, jak je Solo pro náš tým důležitý. Obrana bez něj nepracovala tak, jak by měla, a na to se teď v tréninku zaměříme, abychom byli připraveni na situaci, kdy nás něco takového znovu potká,“ uvažoval po utkání trenér Baníku Michal Brůna, zklamaný výkonem svého týmu.

„Od prvního července, kdy jsme se potkali na první přípravě, to byl náš nejhorší zápas,“ kroutil hlavou Brůna, od léta nový hlavní kouč Baníku.

Jeho svěřenci přitom utkání rozjeli výborně a utekli soupeři na rozdíl šesti branek. Jako by chtěli pokřtít vítězně své nové dresy. Ve druhé půli se jim však zadrhl útok, soupeři se chytil gólman Machalický a Jičín se trpělivě, kousek po kousku, přibližoval domácím na dostřel, až se přiblížil docela.

Zdroj: Ivo Dudek

„O brankáře jsme se mohli opřít až v druhé půli, v první chytili snad jen dvě střely. Ale zagresivnili jsme obranu, což gólmanům pomohlo, měli zákroky, a to celé znervóznilo postupný útok Karviné. Proto se její náskok ztenčil,“ vykládal po utkání jeden z trenérů Jičína Petr Mašát.

I když se jeho tým hodně snažil, nakonec na bodový stav nedosáhl. „Škoda, byli jsme blízko. Ukrajování z náskoku jsme si vyzkoušeli už v přípravě proti silným soupeřům, jako byla Plzeň, Považská Bystrica, nebo polské celky Štětína a Glogówa. Hráčům pořád říkám, aby hráli do poslední minuty, takže si tím už prošli. Ale nehodnotí se mi to lehce, protože jsme nakonec prohráli. Do zápasu jsme šli s určitými cíli, které se nám dařilo plnit jen částečně a jen prvních patnáct minut. Pak nám Karviná odskočila na rozdíl šesti branek a vlastně si jej dlouho udržovala, takže jsme se pracně vraceli do zápasu. Nakonec byl soupeř asi o ten jeden gól lepší, ale my měli možnosti na to se vrátit do zápasu a minimálně bod jsme tady uhrát mohli,“ litoval Mašát promarněné šance.

Nervózní Urbański rozhodl

Pět sedmiček na straně Jičína proměnil David Krahulec, bývalý hráč Baníku. „Po sedmi měsících jsem měl možnost házet extraligovou sedmičku,“ zasmál se po utkání, do něhož se mu lehce nevstupovalo.

Zápasy v klubu, kde startoval svou mužskou kariéru, jsou pro něj pořád speciální. „Myslel jsem, že po těch osmi letech už to odeznělo, ale když jsme sem zase po delší době jeli, tak jsem na sobě nervozitu pociťoval. Chtěl jsem tady odvést maximum. Možná to bylo spojené s tím očekáváním, že dlouho nehrálo a všichni byli natěšení,“ uvažoval po zápase.

Na domácích hráčích nejspíš ležel tlak z vysokých očekávání. Přece jen, byl to první zápas po dlouhé době, favorit jasný, přišli diváci a pak - na startu vždy záleží… To vše se mohlo hráčům honit hlavou.

„Je pravda, že to byly v koncovce nervy,“ uznal Brůna. Projevila se tedy na týmu nervozita? „To si můžeme říkat v případě, kdyby byl průběh celého zápasu vyrovnaný. Ale my vedli už o sedm. Pak jsem na plac pustil druhou šestku, ale když se to komplikovalo, musel jsem tu první zase vracet zpátky. No, nedělám z toho drama, otvírací zápasy bývají všelijaké, i když může celá příprava vypadat nastokrát krásně. Ale nadšený určitě nejsem,“ uznal Brůna.

Za co může být rád, byl tah s nasazením Artura Urbańského. Byl to totiž nakonec mladý Polák, kdo vsítil vítězný gól. „Jo, za oba body jsem rád. Průšvih by byl, kdybychom ztratili. Mrzí mě to za diváky, kteří jsou u nás zvyklí na jasné výhry. Ale aspoň si dneska užili adrenalin. A rád jsem i za Artura, který ještě není úplně sehraný se spoluhráči a šlo vidět, jak byl nervózní. Nakonec to ale v rozhodující chvíli vzal na sebe a za to ho chválím,“ dodal Brůna.

Baník Karviná – Ronal Jičín 27:26 (15:10)

Sled: 1:2, 3:4, 6:4, 8:5, 9:8, 15:9, 17:13, 20:15, 25:18, 26:21, 26:25, 27:25. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmičky: 5/2:5/5. Vyloučení: 7:9. ČK: 24. Solák (K). Diváci: 735.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Patzel 8, Franc 2, S. Mlotek 3/1, Jan Užek 3, Nedoma 2, Solák 2/1, Urbański 3, Nantl, Skalický 2, Drzyzga 1, Plaček 1, Gromyko, Flajsar, Růža. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Jičína: Šulc 5, Krahulec 5/5, Kovařík 4.