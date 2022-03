Ten se musel obejít bez zraněného střelce Dominika Soláka (zraněná holeň), jenž mu patrně bude chybět celou sérii.

Navíc ke konci poločasu odstoupil ze hry i Denis Harabiš a jeho zranění je o dost horší. „Není to vůbec dobrá zpráva. Denis běžel, najednou si myslel, že ho někdo podkopl a okolo něj nikdo. Je to urvaná achilovka,“ vyřkl Brůna jednu z nejhorších diagnóz pro sportovce.

Oba borce dokázali Karvinští v sobotu zastoupit. Kádr Baníku je totiž naštěstí početný. „S hrou jako takovou jsem celkem spokojen, dobře se bránilo a v útoku se proměňovalo, co se proměnit mělo. Nemo v bráně stál ve druhé půli tam, kde měl. Pro hosty je ten výsledek krutý, zase o tolik jsme navrch neměli,“ poznamenal Brůna.

Kopřivničtí se nicméně drželi zhruba čtvrthodinku do stavu 9:7, pak začali mít výrazně navrch domácí. „Čekali jsme kvůli reprezentační přestávce dlouho a byli jsme už natěšení. Pro mě osobně je to první play off a jsem rád, že jsme to tak zvládli,“ těšilo srbského hráče Baníku Kostu Petroviće.

Baníkovci pak přidávali další a další góly, vytvořili si náskok a bez větších potíží dovedli zápas do vítězného konce. „I když skóre napovídá tomu, že jsme jasně vyhráli, nebyl to opravdu jednoduchý zápas. My jsme ale hráli poctivě zezadu a dařilo se nám proměňovat šance. Odevzdali jsme sto procent a já věřím, že tomu tak bude každý příští zápas,“ přeje si Petrović.

Baník Karviná – KH Kopřivnice 32:21 (17:12)

Sled: 1:2, 3:4, 6:5, 8:7, 11:7, 14:8, 16:10, 19:14, 21:16, 26:16, 29:19. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Sedmičky: 3/1:5/3. Vyloučení: 5:5. Diváci: 1258. Stav série: 1:0.

Karviná: Marjanović, Mokroš, Tabara – Patzel 5/1, Mlotek 1, Fulnek 6, Jan Užek 5, Pelák, Harabiš 2, Skalický 5, Petrović 3, Široký 1, Nantl 1, Sobol 2, Růža, Franc 1. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Kopřivnice: Gřes 5, Benítez a Hanus po 4.