„Připravovali jsme se na ně týden. Věděli jsme co hrají v útoku, jak brání. Asi jsme ale od zápasu čekali jiný průběh. Že si vybudujeme náskok, který si pak ohlídáme,“ uvažoval Patzel po zápase s Východočechy.

První část plánu jste splnili, náskok jste si vybudovali. Udržet se jej ale nepovedlo. Proč?

Začátek byl kostrbatější. Asi proto, že po dlouhé době zase o něco šlo. Na konci první půle už jsme si vytvořili vedení, což nám při odchodu do kabin prospělo, takže druhou půli jsme začali navýšením náskoku. Pak jsme si to ale vlastními chybami a nedůrazem pokazili. Co se stalo, netuším. Je to nepochopitelné. Trenéra jsme tím nepotěšili, asi měl jiné plány. Moc nám nepomohlo ani vyloučení Sola, ale to se stane, to bych mu nezazlíval.

Jak se vám vlastně hrálo bez Dominika Soláka? Nemohli jste naplno rozvinout spolupráci, kterou jste oba oslňovali v přípravě.

Mrzí mě to, těšil jsem se, že si spolu konečně zahrajeme v duelu, kdy o něco půjde. Bohužel tam ze startu zápasu padaly dvojky, a dvě vyloučení odnesl zrovna Solo, i když si nemyslím, že jeden z těch zákroků by byl nějak drastický na vyloučení. No stane se, rozhodčí je pánem na hřišti. My jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli, i když nám chyběl veledůležitý hráč.

Jak jste se popasovali s nervozitou na konci utkání, když jste asi deset minut měli hluché místo bez branky…

To jsou obecně těžké pozice. V hlavě se víc soustředíte na to, aby provedení akcí bylo co nejpřesnější. Když vedete o deset, není jedna ztráta v útoku tak fatální, jako když vedete jen o jeden.

Nakonec jste výhru uhájili a vy jste dal osm gólů. Spokojenost s vlastním výkonem?

Jsem tady od toho, abych střílel, je to má úloha v týmu. Něco mi tam spadlo, ostatně, děda mi vždycky říká, že kdo nevystřelí, gól nedá. Za ty dva body jsem rád, ale z výkonu nás všech jsem zklamán. Určitě máme na víc. Dělali jsme chyby, které jsme za celou přípravu nedělali. Spíš bych to viděl na tu nervozitu, než cokoliv jiného. Očekávání byla velká a hrát o body je něco jiného než v přípravě. Každopádně jsme odehráli těžký podprůměr.