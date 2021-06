Na druhé straně – s 270 brankami v sezoně se stal nejen suverénně nejlepším kanonýrem svého mužstva, ale i celé soutěže.

Vojto, v čem byl v neděli největší problém, že jste to nezvládli?

Největší problém byl v tom, že jsme se dostali do stavu minus devět. To se nám v celé sezoně nestalo. Až teď v nejdůležitějším zápase. Možná kdybychom se nedostali do téhle situace, slavili bychom teď my. Ale to jsou kdyby.

Změnila Plzeň nějak způsob hry po předchozím utkání, které s vámi prohrála?

Nevšiml jsem si. Aspoň ne nijak markantně. V tomhle ohledu mě nic nenapadá, vím jen to, že my jsme podali špatný a nervózní výkon. Těžko se mi to teď hodnotí.

Na začátku chytil Nemo sedmičku, ale vy jste nedali dva útoky. Nepředznamenalo to trochu průběh zápasu?

To si nemyslím. Rozhoduje se posledních deset minut. A tam jsme se dostali na minus dva.

Mohla být jedním z rozhodujících faktorů divácká návštěva? Přece jen rozhodující zápas, skoro plná hala. To spousta vašich mladých hráčů nezažila…

Jestli nás to semlelo? Fakt nevím, tohle by nás mělo spíš nakopnout. Já mám tu smůlu, že vždycky, když je plná hala, tak se mi nedaří. Sám cítím, že jsem dnes tolik nepomohl týmu jako obvykle. Ale divákům chceme poděkovat, i když byli v sezoně asi tak na třech zápasech. Díky nim jsme se dneska dokázali do utkání vrátit, neodepsali nás. Chyběl kousek, ale na to se nehraje.

Uhrála si Plzeň titul zkušeností? Má v týmu několik bývalých i současných reprezentantů…

My ale máme taky dost reprezentantů. Možná nám chybí více zkušeností, ale tohle ve prospěch Plzně asi tolik nehrálo. Na nějakou smůlu bych se taky nevymlouval, to k handbalu patří. Prostě někdy je odraz pro vás, jindy pro soupeře. Únavu pociťovaly oba týmy, takže ani tohle bych nezmiňoval. Celou sezonu jsme se prezentovali jako tým, dneska jsme to holt nezvládli. Na druhou stranu smekám před námi, že jsme to nezabalili ani za stavu minus devět. V tom dotahování jsme byli docela úspěšní, ale jakmile jsme se přiblížili na dvě branky, už jsme zase udělali nějakou chybu.

Pro vás osobně je to o to větší zklamání, když jste přišel z Prahy do Karviné vyloženě pro titul?

Zklamán jsem obrovsky. Dokázali jsme zvrátit v Plzni čtvrtý zápas, a tak jsem věřil, že to doma dokážeme dotáhnout. Bohužel. Ale jako totálně neúspěšnou sezonu to neberu. Až přebolí tahle porážka, tak si uvědomíme, že po několika obměnách v kádru jsme to dotáhli dost daleko. Příští sezonu už budeme slavit my (úsměv).

Poslední věc – jak vlastně hodnotíte tuto zvláštní covidovou sezonu? Týmy v bublinách, testování, prázdné haly bez diváků…

Tak já jsem přišel z Dukly, takže na prázdné haly jsem zvyklý (úsměv). Pro mě to v tomto směru změna moc nebyla, ale za tu sezonu si už člověk zvykne. Snad to tímhle zápasem s diváky bude zase znamenat návrat k lepším časům. Na plnou halu si člověk zvyká dobře (úsměv).