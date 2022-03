„Samozřejmě se na novou výzvu těším, myslím, že snem každého našeho hráče je někdy působit v Německu. O zahraničním angažmá jsem začal přemýšlet už před sezonou. Jsem rád, že to takhle vyšlo,“ hlásil spokojeně odchovanec pražské Dukly.

Karviná vypráskala Lovosice a je vítězem základní části

Motivaci teď bude mít o něco větší. „Chtěl bych podávat takové výkony, aby Lübeck nelitoval, že mě bere. Ideální by bylo rozloučit se s Karvinou titulem,“ usmívá se jeden z nejlepších kanonýrů soutěže.

V Německu nebude jediným Čechem. Jeho parťákem v týmu bude jiný český reprezentant Matěj Klíma. „Už se moc těším. S Matějem se známe dlouho, hráli jsme spolu na Dukle i v mládežnické reprezentaci, je to kamarád. Informace jsem samozřejmě sbíral i u něj,“ prozradil Patzel.

Pozor, pálí Vojtěch Patzel! Karvinský reprezentant je v kurzu, sáhl po něm druholigový Lübeck z Německa.Zdroj: Ivo Dudek

Věří, že v Německu jej čeká další herní posun. „Do Karviné jsem šel proto, abych herně povyrostl, zahrál si evropské poháry, nabral zkušenosti. Něco podobného očekávám i od německého angažmá. Druhá bundesliga je zase o kus dál, je to o něco lepší soutěž. Budu se přizpůsobovat zase něčemu trochu jinému,“ plánuje Patzel další osobní zlepšení, což by mu mělo prospět i směrem k národnímu týmu.

VIDEO: Karviná na Lodičkách podpořila Ukrajinu, místní neodradilo ani počasí

„Budu na sobě pracovat a doufám, že to pak prodám i v nároďáku. V Německu vám nikdo nic neodpustí, je třeba makat. Ale zase bych se nechtěl nechat svazovat a přemýšlet nad každým zápasem. To bych se zbytečně stresoval. Budu k tomu přistupovat jako v repre, se zodpovědností i uvolněně. S týmem jsme na Euru udělali dobrý dojem, doufám v další posun i tam a snad k tomu přispěju i já sám. Angažmá v Německu by mi k tomu mohlo pomoct,“ zakončil Vojtěch Patzel.