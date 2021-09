V Ostravar Aréně je už vše připraveno. Zmizela část mantinelů stejně jako plexiskla na nich, led zakryla izolační vrstva, na kterou se položila volejbalová palubovka. Veselé tanečky nacvičila i veverka Ace (Smeč), oficiální maskot šampionátu, stejně jako tradiční český lvíček, který přijde fandit na zápasy českého týmu.

Organizátory těší zájem o vstupenky. „Blížíme se k vyprodání původní povolené kapacity 2000 lístků na úvodní víkend mistrovství,“ hlásil už v půlce srpna Lukáš Kozáček, člen organizačního výboru šampionátu. „Pokud se českému týmu bude dařit, budeme se snažit nacpat arénu diváky v uvozovkách až po strop,“ slíbil s tím, že vše záleží na aktuální pandemické situaci a jednání s ministerstvem zdravotnictví, Národní sportovní agenturou a krajskou hygienickou stanicí neustále probíhají.

„Jsem si jistý, že atmosféra v hale bude opět jedinečná, což jsme si v Ostravě vyzkoušeli na turnajích Světové série v plážovém volejbalu. Publikum je tady unikátní a pro nás jako svaz je Moravskoslezský kraj důležitý i z pohledu volejbalového, protože to je jeden z dynamicky se rozvíjejících krajů s druhou největší mládežnickou základnou v České republice,“ konstatoval Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu.

„A obsazení skupiny B slibuje kvalitní podívanou. Stříbrnou medaili přijedou obhajovat Slovinci, hvězdní Italové budou navazovat na své výkony z olympiády v Tokiu. A o postup do vyřazovací části turnaje se budou prát domácí reprezentanti vedení zkušeným trenérem Jiřím Novákem,“ dodal Pakosta.

Čeští volejbalisté od soboty v dějišti šampionátu už trénují a ladí formu na své soupeře. Za „zavřenými dveřmi“ bez diváků porazili v nedělním přípravném zápase Řecko 3:0 (22, 19, 23).

„Věříme, že diváci budou fandit na maximum a vtáhnou nás do té atmosféry. Pokud bude hala plná a bude vřít, bude to pro hráče super,“ přál by svým svěřencům trenér Jiří Novák stejnou kulisu, kterou jako smečař v Ostravar Aréně zažil přesně před dvaceti lety. Český tým s trenérem Zdeňkem Haníkem tam tehdy obhájil skvělé 4. místo z mistrovství Evropy 1999 ve Vídni.

Teď se v Ostravě představí šest družstev v základní skupině, osm v osmifinále a čtyři ve čtvrtfinále, celkem to bude deset národních týmů ve 21 zápasech, které bude řídit deset hlavních rozhodčích. Ve hře se vystřídá 110 nových míčů Mikasa a během turnaje se vypere 588 sad dresů. Vstupenky na ME jsou ještě k mání v síti Ticketportal.

Česká volejbalová reprezentace - nahrávači: Luboš Bartůněk, Jakub Janouch, blokaři: Vojtěch Patočka, Josef Polák, Oliver Sedláček, Adam Zajíček, smečaři: Adam Bartoš, Jan Galabov, Martin Licek, Lukáš Vašina, univerzální hráči: Michal Finger, Jan Hadrava, libera: Daniel Pfeffer, Milan Moník. Trenér: Jiří Novák, asistenti: Martin Kop, Fulvio Bertini.

Program základní skupiny B na ME v Ostravě

Pátek 3. září - 14.15: Itálie – Bělorusko, 17.15: Černá Hora – Bulharsko, 20.15: Česko – Slovinsko.

Sobota 4. září - 16.00: Černá Hora – Slovinsko, 19:00: Bělorusko – Česko.

Neděle 5. září - 16.00: Česko – Bulharsko, 19.00: Itálie – Černá Hora.

Pondělí 6. září - 15.45: Bulharsko – Itálie, 19.00: Slovinsko – Bělorusko.

Úterý 7. září - 16.00: Slovinsko – Bulharsko, 19.00: Černá Hora – Česko.

Středa 8. září - 15.45: Itálie – Slovinsko, 19.00: Bělorusko – Černá Hora.

Čtvrtek 9. září - 16.00: Bulharsko - Bělorusko, 19.00: Česko - Itálie.

Neděle 12. září: dva zápasy osmifinále.

Pondělí 13. září: dva zápasy osmifinále.

Středa 15. září: dva zápasy čtvrtfinále.