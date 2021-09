„Tady se ukazuje, že italská liga je jedna z nejlepších na světě. I když tady nejsou dva hvězdní hráči Zajcev a Juantorena, mají tam další lidi, kteří poráží světové týmy. Možná přijeli trochu oslabení, ale nejde to vidět,“ poznamenal libero Milan Moník. „Není to tak, že jim vyroste jedna generace, ale dluhodobě se drží na špici,“ doplnil univerzál Michal Finger, který v minulých dvou sezonách zažil Sérii A v týmech Monzy a Piacenzy.

„Hrát v Itálii byl výborný zážitek. Viděl jsme několik stylů hry, které jsem před tím nepoznal. Setkal jsem se s lidmi, od nichž jsem si vzal plno zkušeností. Hrát v Itálii je jedna z věcí, která by měla potkat každého hráče, aby viděl, jak funguje špičkový volejbal,“ konstatoval Finger.

Speciální motivaci pak má univerzál Jan Hadrava. Nejlepší český volejbalista uplynulé sezony ji strávil v italské Civitanově, ale moc šancí na hřišti nedostával. „Italský nároďák trénuje De Giorgi a jeho asistent je Giolito, kteří se mnou působili zhruba dvě třetiny sezony v Civitanově, než se šéfové klubu rozhodli je vyměnit,“ vysvětlil Hadrava. V Ostravě jsou i dva jeho bývalí spoluhráči z italského klubu. „Blokař Anzani a libero Balaso. Nejde mi o kluky, ale o trenéra. Tam mám co splácet,“ přiznal nejlepší český volejbalista.

Češi dobře ví, že zápas s Itálií bude extrémně těžký, ale v Ostravar Aréně už dokázali porazit evropské vicemistry ze Slovinska (3:1). „Můžeme něco urvat,“ připustil univerzál Finger. „To, co jsme měli splnit, což je postup do osmifinále, jsme splnili. Jdeme dál s chutí, aby nás to bavilo, a když se dostaneme do laufu, je vidět, že můžeme hrát s každým,“ vrátil se Finger k pětisetové bitvě s Bulharskem, kterou mohli vyhrát 3:1. Nevyužili však mečbol a nakonec zápas prohráli 2:3.

„Zkusíme ještě něco urvat, ale asi upřímně řeknu, že s Itálií si to půjdeme užít a uvidíme, co se stane. Jsme domácí tým, Italové už to mají jisté, takže my do toho půjdeme naostro a buď to vyjde, nebo nevyjde,“ konstatoval libero Moník. „Je to silný mančaft a hrát proti nim nebude jednoduché, ale budeme bez stresu a všechno se může podařit,“ souhlasil Finger se spoluhráčem.