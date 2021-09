Proč jste nezměnil post dřív?

Trenéři mi to navrhovali dlouho, ale tím, že v rodině jsme všichni byli smečaři, jsem si tak nějak v srdci myslel, že na to ještě mám. Ale za to rozhodnutí jsem rád, díky tomu jsem zažil dva super šampionáty.

Přerod ze smečaře na libero se obešel bez komplikací?

Byl jsem výbušný smečař a ze začátku jsem se bál, co to se mnou udělá. Nakonec si všechno sedlo a už jsem si zvykl. První sezona mi dodala i sebevědomí, navíc přišla nabídka do národního týmu. Utvrdilo mě to v tom, abych pokračoval jako libero.

S univerzálem Janem Hadravou jste tvářemi šampionátu v Ostravě a vaše fotografie zdobí halu i celé město. Jaké to je být klukem z plakátu?

(smích) Je to hezký pocit. Kdybych říkal, že ne, tak to bych lhal. Obzvlášť, když jsme byli rok bez diváků a Evropa je před domácími fanoušky. Přijít do Ostravar Arény, kde je tolik lidí, je super zážitek a určitě ho v srdci budu mít do konce života.

Na plakátu se vidíte rád?

Jasně. Kdo by se tam neviděl rád? Samozřejmě horší je, že se za to platí do týmové kasy, ale to rád zaplatím. (směje se)

V české reprezentaci jste nejstarší. Dávají vám to spoluhráči nějak najevo?

Občas, když jsme v hádkách a nemají co říct, tak to vytáhnou. Ale samozřejmě v rámci mezí, protože na starší se nemá dovolovat, že jo? (směje se)

A co na vás vytahují?

Třiatřicet, ty už to máš za pár… Samozřejmě je to pro mě hec, abych se ještě udržel a hrál co nejdéle.

Asi vám to pomáhá, když druhé libero Daniel Pfeffer, sedí na lavičce…

Nemyslím si, že je někdo z nás lepší nebo horší. Poslední dobou jsem dostal šanci já, ale není nikde řečeno, že ji nedostane i kolega. Řekl bych, že nejsme nějak rozdílní. Jsme na tom stejně a je to jen o aktuální formě.

Minulou sezonu jste strávil v Black Volley Beskydy, ale po šampionátu z vás bude Lev. Co vás vedlo k odchodu do Prahy?

S Beskydy jsme zahráli tu sezonu nakonec ještě dobře, protože začátek byl horší. Ale tam se to nějak pokazilo. Jako hráči jsme si to uhráli, ale bohužel se tam stala chyba a tím to pro nás skončilo. Hodně nás to mrzelo, ale ten přestup je spíš z jiných důvodů. Beskydy jsou dálka pro moji rodinu, kterou mám v Ústí a přítelkyni v Praze, takže jsme měli tu sezonu náročnou. Ale samozřejmě Lvi chtějí jít nahoru a mají nějakou budoucnost, i kvůli tomu jsem tam šel. Roli hrála i ta touha po medaili, kterou nemám. Zatím mám stříbro a stříbrné poháry, ale ta zlatá chybí. Šance v Praze určitě bude a doufám, že ji chytneme za pačesy.