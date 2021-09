„Myslím, že mě trenér dal na post univerzála kvůli tomu, že jsem jen střídával na pár servisů nebo v koncovce, kdy se hodně prohrávalo, nebo naopak hodně vedlo, aby si Hadrák odpočinul. Jsem rád, že jsem dostal šanci a doufám, že jich bude víc,“ usmíval se Michal Finger, autor 22 českých bodů.

„Byl to kolektivní sport a dopředu nás hnalo publikum, bylo naprosto vynikající. Vlítli jsme do toho po hlavě a museli riskovat, proti takovým soupeřům hrát bázlivě nejde. Nemůžete nic podcenit, je ‚neuzalejváte‘. To se musí bouchat, většinou používat ruce, protože do vysokého srovnaného trojbloku se hraje blbě a ne vždycky je vedle prostor, aby se mohlo smečovat do hřiště,“ dodal Finger po zápase, v němž čeští volejbalisté suverénního vítěze skupiny B pořádně trápili a obrali ho i o set. Utkání ale nakonec prohráli 1:3.