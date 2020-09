Příprava dalších kolektivních sportů finišuje. Druholigoví košíkáři karvinského Sokola na její závěr uspořádali tradiční Emil Cup a vyhráli jej.

„Zakončili jsme tím měsíční herní přípravu, v níž jsme se utkávali většinou s týmy, hrajícími vyšší soutěže. Z osmi zápasů jsme pět vyhráli a rotovali jsme všech sedmnáct hráčů sestavy. S tím jsme naprosto spokojeni, protože hráči odváděli velmi dobré výkony,“ pochvaloval si trenér mužstva Roman Hamrus. „Tečku za vydařenou přípravou udělal právě Emil Cup,“ radoval se z prestižního vítězství.

1. semifinále: Sokol Karviná – BK Hladnov 108:64 (60:30)

Kde jsou ty časy, kdy Karvinští sváděli proti Hladnovu tvrdé souboje. Jejich bývalý druholigový rival již atleticky ani herně nestačil, Karvinští rotovali v tempu všechny hráče a Ostravany jednoznačně přehráli.

Karviná: Lepka 26, Horváth 18, T. Hamrus 16, Zikl 12, Šiko 11, Pacut 9, Marek 8, Landor 4, Paluv 3, Krutina 1.

2. semifinále: Snakes Ostrava – BK Krnov 106:48 (53:21)

Favorizovaný prvoligový tým Snakes byl se svým tempo basketem pro mladé hráče Krnova příliš velkým soustem. Pro Krnovské dobrá škola.

Zdroj: Sokol Karviná

O 3. místo: BK Hladnov – BK Krnov 107:75 (48:38)

V utkání bývalých druholigových týmů se projevila větší zkušenost Hladnova.

Finále: Sokol Karviná – Snakes Ostrava 93:89 (46:49)

Karvinští dosáhli skvělého úspěchu a porazili jedno z nejlepších družstev celé první ligy, vedené velkým trenérským stratégem Patrikem Smažákem, mimo jiné koučem reprezentační dvacítky. „Musím kluky pochválit. Všichni bojovali nadoraz a velkou euforií překonali obrovský tlak v obraně, který na nás Snakes vytvářeli celý zápas,“ přibližoval druhý trenér Sokola Petr Sodomka.

Utkání dopadlo přesně opačně než před pár dny v jiném přáteláku, ale v mnohém bylo jako přes kopírák. „Hráli jsme dobře, ve třetí čtvrtce jsme šli do vedení asi o deset bodů a v závěru hlavně Jan Stehlík některými až neuvěřitelnými trojkami přes naše bloky smazával náš náskok. Tentokrát jsme ale v závěru tlaku soupeře odolali,“ usmíval se Sodomka.

Karviná: Horváth 19 (5 trojek), Oswald 15, Lepka 13, Zikl 12, Pacut 9, Marek 8, Šiko 8, Krutina 6, Landor 2, T. Hamrus 1, Paluv. Trenéři: R. Hamrus a P. Sodomka.

Karvinští jsou tedy nachystáni na novou sezonu, kterou odstartují o víkendu prvním výjezdem do Olomouce a Valašského Meziříčí. „I nás čeká nejistá sezona. Potěšitelné je, že žádný z hráčů aktuálně není pozitivní na covid, ale na svých pracovištích či v rodinách se určité dílčí problémy během sezony objeví. Jsem sám zvědav na to, jak se s tím budeme umět vypořádat,“ zakončil trenér Hamrus, jemuž do složení sestavy pro daná utkání může koronavirová pandemie zásadně promlouvat. Ovšem není v tom jediný.