Přijel Turek od okurek, praví se v dětské říkance. V případě házenkářského celku SK BSB Izmir se ale určitě nejednalo o nějaké nazdárky. Do Karviné naopak přijel komplexní tým.

Alespoň to tedy platilo pro základní sestavu Izmiru, ve které hosté odtáhli drtivou většinu zápasu, takže o kvalitě dalších hráčů si diváci nemohli udělat relevantní obrázek. Nehledě na to, že ani nevyužili plnou soupisku šestnácti hráčů. Napsali jich jen dvanáct.

Nicméně kdo čekal nějaké gólové hody a jasnou převahu Karvinských, tak se asi divil, neboť turecký celek disponuje kvalitními spojkami, urostlým pivotem i šikovnými střelci obecně. Nutno ale také dodat, že v obraně si hosté dost často pomáhali nedovolenými zákroky, což jim vyneslo poměrně vyrovnané skóre v poločase (15:13).

Hosté začali v brance s ukrajinským gólmanem Sapunem, což je pokud ne jediný, tak určitě jeden z mála brankářů v dějinách evropského handbalu, který místo v klasických teplákách chytá v šortkách. Jenže se mu tolik nedařilo, brzy jej nahradil Sanli a právě ten domácí plejery docela trápil. K tomu se připojila přesná ruka moldavského střelce Kiseljova (9 branek) a přehled zkušeného Örneka, což je takový turecký Michal Brůna, když jsme ho ještě vídávali na palubovce - lídr na hřišti i v kabině.

Karvinští si v přestávce připomněli, že není třeba propadat nervozitě a naopak je třeba si trpělivou hrou pořád budovat náskok. Turecký soupeř hrál totiž chytře, tvrdě i obětavě, což je dost nebezpečná kombinace. I ve druhé části pokračoval v podobném duchu, Slezané ale přece jen zpřesnili obranu a sázeli na to, že soupeř začne ztrácet fyzicky. To se skutečně stalo, jenže Turci odešli až v poslední desetiminutovce zápasu, kdy si Baník vypracoval konečně větší než čtyřbrankový náskok.

Osm minut před koncem se udála ještě jedna úsměvná záležitost, když byl potřetí vyloučen jeden z nejlepších tureckých hráčů Örnek, viděl tudíž červenou kartu a musel odejít, ovšem neznalý místních poměrů sedl si do hlediště suverénně hned vedle domácího „kotle“.

Do nedělní odvety jdou nakonec baníkovci spokojeni, trenér Brůna avizoval, že by si přál pěti či šestibrankový náskok (a vyšší), což se naplnilo. To by Karvinským mohlo dodat větší klid. Druhé utkání se hraje opět v karvinské hale házené, a to od 16 hodin.

Baník Karviná – SK BSB Izmir 32:26 (15:13)

Sled: 2:2, 5:4, 8:6, 10:8, 13:11, 14:13, 17:15, 20:17, 23:18, 24:20, 28:22, 31:24. Rozhodčí: Bytyqi, Kasapi (oba Kosovo). Sedmičky: 4/4:4/3. Vyloučení: 3:5. ČK: 58. Solák – 53. Örnek. Diváci: 750.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Sobol 1, Solák 5, Patzel 8/4, Mlotek 2, Fulnek 3, Skalický 8, Růža, Franc 1, Užek 1, Harabiš 2, Široký 1, Nantl, Urbański, Noworyta. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Izmiru: Kiseljov 9, Örnek a Özbahar po 7.