Výhoz utkání byl sice klasický, v 10.30 hodin, ale posunutý o den dopředu, což patrně spousta fanoušků vůbec nezaregistrovala. Domácí ale i v komornější atmosféře, než bývá obvyklé, zápasu jasně kralovali.

„Jediný důvod toho, že to neskončilo třeba o patnáct, byl v zahazování tutovek. Ve druhé půli tam byla vyloženě hluchá pasáž, kdy jsme snad osm minut nedali gól, neproměňovali ani náskoky ze šestky, jinak by si soupeř odvezl ranec,“ konstatoval po zápase Michal Brůna, který s Radkem Godálem tým trenérsky vedl. Distancovaný trenér Marek Michalisko sledoval zápas opět jen z hlediště.

V poslední desetiminutovce už šli za rozhodnutého stavu do akce i mladí hráči Růža, Urbański, Plaček, Nantl či Skalický. „Na fyzičku to byl těžký zápas, protože do toho nahuštěného programu nám přišla ještě dvě lehčí zranění. Problém byl ale v tom, že jsme si neudělali dostačující náskok. Vedli jsme, ale nezlomili to na pět šest gólů rozdílu. Jičín byl pořád na dostřel, motalo se to na třech čtyřech brankách a teprve v poslední čtvrthodince jsme si ten uklidňující náskok konečně udělali,“ rekapituloval Brůna.

A mladí? „Úplně spokojený jsem nebyl, protože tam udělali nějaké ztráty. Ale kdy jindy je tam už nasadit? Musí se otrkat a sbírat zkušenosti. Jsem spokojen s obranou, ta nám fungovala a také jsem rád, že jsme udělali radost Romanu Muchovi,“ připomněl Brůna fakt, že prezident karvinského klubu slaví v těchto dnech padesátku. Dva body dostal jako pozornost od hráčské kabiny.

K nejlepším střelcům Baníku patřili Marek Monczka s osmi a Jan Užek s šesti góly. Karvinští se tak dostali na 19 bodů, bod od vedoucí trojice Dukla, Zubří, Plzeň. Nové Veselí má stejně bodů. Klíčové pro přezimování v čele tabulky bude domácí utkání se Zubřím (sobota 21. prosince).

„S Karvinou máme dost zkušeností z minulých sezon, takže víme, že jsme tady dokázali hrát i vyrovnaná utkání. Poslední dobou nás bohužel sužují zdravotní problémy, ať už jde o zranění či nemoci hráčů. Karviná asi sama nepodala výkon, jaký si představovala a mě jen mrzí, že jsme toho nedokázali více využít. Přitom ještě do nějaké desáté minuty druhé půle to bylo otevřené. Pak přišly momenty, které se mi moc nelíbily, zbytečnými chybami jsme soupeři nabídli lehké góly, byla tam vyloučení a Karviná toho využila,“ hodnotil porážku jičínský trenér Petr Mašát.

Tomu už delší dobu schází střelec Ondřej Šulc. Co s ním je? „Ondra vlastně od léta odehrál snad jen dva zápasy. Má dlouhodobé potíže s kolenem, už absolvoval nějakou léčbu, tak uvidíme, jestli se dá během zimní přestávky dohromady. Spíš to ale nevypadá. Stěžejní pivot Jiří Drbohlav je zase po operaci páteře, ten chybí taky, a před sezonou nám odešel i Libor Horut do Brna, takže to jsou nejen chybějící zkušenosti, ale hlavně dvě stovky branek, které nám v této sezoně schází,“ uznal Mašát.

Baník Karviná – Ronal Jičín 28:20 (13:10)

Sled: 3:0, 6:1, 8:4, 10:6, 12:8, 15:10, 16:12, 17:14, 19:14, 21:15, 23:16, 25:18. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Sedmičky: 5/5:0. Vyloučení: 0:5. Diváci: 780.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Jan Užek 6, Solák 4, Monczka 8/5, Nantl 2, Zbránek 4, Nedoma 2, Chudoba, Růža, Skalický, Plaček 1, Urbański, Čosik 1, Gromyko. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Jičína: Milko 6, Kovařík 5, Krahulec 4.