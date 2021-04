Baníkovci ve středečním večeru uspěli na severu Čech, přičemž utkání svým průběhem silně připomínalo předchozí duel ve Slezsku. Lovosice byly ve vedení, Baník jen dotahoval a v poločase šli do kabin spokojenější Lovci. A začátek druhé půle byl také jako přes kopírák prvního zápasu v Karviné. Svěřenci trenéra Michala Brůny se zvedli, otočili skóre – a pak ho zase ztratili. V poslední čtvrthodině ale rozdíl byl.

Pojďme ale postupně. Oba týmy začaly ve vysokém tempu, akce střídala akci, branek přibývalo. Postupem doby začali být Karvinští v útoku poněkud toporní, což ostře kontrastovalo s lehkostí lovosických borců.

„My jsme ale avizovali, že to chceme tahat, abychom Karviné sebrali co nejvíce sil. Hrají to na málo chlapů, šest sedm, chceme je utavit,“ podotkl jeden z lovosických koučů Roman Jelínek.

Trenér Karviné Brůna avizoval před utkáním změnu obrany na zataženou 0-6, a to vyhovovalo švédskému střelci Jonssonovi, který pálil jako u Verdunu. Nakonec dal Baníku deset branek.

„V první půli se nám ta změna obranného systému moc nevyplácela, ale jsem rád, že jsme byli trpěliví, vydrželi to a věřili, že nám úspěch přinese,“ poznamenal Brůna.

A přinesla. Lovosicím v závěru utkání koncovka odešla, zato Karviná předvedla v obraně zlepšený výkon. Stejně jako v prvním utkání provázely i tento duel výborné výkony gólmanů na obou stranách, Slezané se ale naštěstí pro ně vyvarovali tolika kiksů v útoku, které předvedli v prvním zápase doma.

A paradoxně nakonec selhal nejlepší střelec zápasu Jonsson, kterému pro domácí v nejnevhodnější moment chytil sedmičku výtečný Marjanović. „Rozhodující moment zápasu,“ glosoval to Brůna.

„Nechali jsme střílet jejich nejlepší střelce z dálky, ale ti pak ty balony odevzdali. V závěru neměli takovou úspěšnost přes naše bloky,“ ulevilo se Brůnovi.

„Nemyslím, že jsme proti jejich zatažené obraně měli nějaký problém, ta série je vyrovnaná, prostě jsme chvíli nahoře my, chvíli oni. Myslím, že jsme v poslední čtvrthodině byli lepší, ale zlomilo nás to, že jsme nedali nějaké šance. Chyběla nám tam trocha klidu, možná i zkušenosti, máme v týmu mladé hráče,“ mínil lovosický Jelínek.

Série tak bude v neděli pokračovat v Karviné. Hraje se v 10.15 hodin.

FCC Lovosice – Baník Karviná 28:31 (17:15)

Sled: 1:4, 4:7, 5:9, 9:12, 12:13, 16:15, 19:16, 20:21, 22:24, 24:26, 28:30. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Sedmičky: 2/1:4/4. Vyloučení: 2:1. Bez diváků. Stav série: 1:1.

Nejvíce branek Lovosic: Jonsson 10/1, Trkovský 8.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Franc, Jan Užek 2, Gromyko 2, S. Mlotek 3, Nedoma 4, Skalický 4, Patzel 9/4, Solák 4, Urbański 2, Růža 1, Nantl, Široký, Noworyta, Plaček. Trenér: Brůna.